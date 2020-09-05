В ночь на 5 сентября вступило в силу указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО. Верхние и нижние границы теперь могут изменяться от 10% до 30%. Все зависит от формы собственности и вида транспорта, пишет «Интерфакс».

С чего всё началось Новый диапазон базовых ставок для владельцев легковых автомобилей находится в пределах от 2471 до 5436 руб., а для операторов легковых такси — от 2877 до 9619 руб., отмечено в указании (. pdf ). Коммерсантъ 04:27