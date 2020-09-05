Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу
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В ночь на 5 сентября вступило в силу указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО. Верхние и нижние границы теперь могут изменяться от 10% до 30%. Все зависит от формы собственности и вида транспорта, пишет «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Новый диапазон базовых ставок для владельцев легковых автомобилей находится в пределах от 2471 до 5436 руб., а для операторов легковых такси — от 2877 до 9619 руб., отмечено в указании (.pdf
).
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