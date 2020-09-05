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BFM.ru
BFM.ru

Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу

В ночь на 5 сентября вступило в силу указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО. Верхние и нижние границы теперь могут изменяться от 10% до 30%. Все зависит от формы собственности и вида транспорта, пишет «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Новый диапазон базовых ставок для владельцев легковых автомобилей находится в пределах от 2471 до 5436 руб., а для операторов легковых такси — от 2877 до 9619 руб., отмечено в указании (.pdf
).
Коммерсантъ04:27
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

Lenta.ru04:43
RT на русском

В России вступили в силу новые правила расчёта стоимости ОСАГО

RT на русском03:47
Car.ru

ЦБ уточнит порядок оформления ОСАГО в новом проекте

Car.ru2 сентября в 06:47
РИА Новости

Вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

РИА Новости02:01
Телеканал 360°

Новые правила расчета стоимости ОСАГО начали действовать в России

Телеканал 360°02:34
Газета.Ru

В России вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

Газета.Ru02:40
ФедералПресс

«Автохам заплатит рублем». Эксперт – о новой реформе ОСАГО

ФедералПресс2 сентября в 00:00

Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант эфире "Первого канала" спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках и в сопровождении вооруженного сына Николая.
Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом
РИА Новости04:26
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Стало известно об уходе Александра Емельяненко в «романтические настроения»

Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» рассказал об уходе российского бойца смешанного стиля (MMA) в «романтические настроения» после поражения от соотечественника Магомеда Исмаилова.
Lenta.ru04:11
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Открытые ноги выдали возраст стареющей Даны Борисовой

Придирчивые подписчики не столько внимания обратили на актрису и поздравление Даны, сколько на ноги Борисовой, и на то, что её наряд её же портит, потому что делает акцент на ноги, которые полностью выдали её возраст.
Территория новостей02:38
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Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тыс. руб

Компания составила список вакансий с зарплатой выше 100 тыс. руб. Ранее сервис поиска работы Superjob опубликовал опрос, в котором указано, какие специалисты больше всего довольны своей заработной платой в России.
РБК01:44
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Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке на ₽3,4 млрд ушло в суд

Материалы уголовного дела депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова о взятке на 3,4 млрд рублей с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу – вместе с ним на скамью подсудимых сядет экс-главбух Первого хлебокомбината (Челябинск) Маргарита Бутакова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ13 сентября в 04:32
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Chevrolet в РФ повысила цены на автомобили массового сегмента

Рост в среднем составил 2,5%, при этом на отдельные модели в массовом сегменте он достигал 4,5%. На этом фоне корректировка цен на флагманские модели Chevrolet массового сегмента Nexia и Cobalt оказалась незначительной — 1,1–1,4% в зависимости от комплектации, а в денежном выражении даже символической: 10 000 рублей на каждую из этих моделей.
Тарантас Ньюс2 сентября в 05:04
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Кабмин утвердил правила ограничения отпускных цен на лекарства

"Правительство сможет устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства и медицинские изделия в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой продукции", - следует из пояснительной записки к документу.
ТАСС04:22
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