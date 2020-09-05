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ТАСС
ТАСС

В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО

Как сообщалось ранее, с 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Страховщики получили возможность назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.В источнике
С чего всё началось
В России с 5 сентября вступает в силу указание Центробанка, позволяющее страховщикам снижать стоимость полиса ОСАГО для аккуратных автовладельцев, соответствующий документ опубликован
 на официальном сайте Центробанка России.
Радио Sputnik02:41
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ТАСС

В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО

ТАСС03:51
RT на русском

В России вступили в силу новые правила расчёта стоимости ОСАГО

RT на русском03:47
ФедералПресс

«Автохам заплатит рублем». Эксперт – о новой реформе ОСАГО

ФедералПресс2 сентября в 00:00
РИА Новости

Вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

РИА Новости02:01
Телеканал 360°

Новые правила расчета стоимости ОСАГО начали действовать в России

Телеканал 360°02:34
Car.ru

ЦБ уточнит порядок оформления ОСАГО в новом проекте

Car.ru2 сентября в 06:47
Газета.Ru

В России вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

Газета.Ru02:40

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RT на русском02:27
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