В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО
Смотрите также
Мишустин подписал постановление о выплатах за борьбу с коронавирусом
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Массовая вакцинация от COVID-19 в Москве начнется ближе к концу года
Трамп заявил, что у США нет доказательств отравления Навального
В США предъявили обвинения в киберпреступлении россиянину Крючкову
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
В Татарстане мужчина в магазине напал с ножом на бывшую жену
В Ростовской области на четвертый день локализовали лесной пожар
В Германии заявили о неуязвимости России перед лицом санкций
Прощание с актером Клюевым завершилось в Малом театре в Москве
Собянин не исключил осложнения ситуации с коронавирусом в Москве
В Находке во время шторма выбросило на берег крупное рыбацкое судно
Собчак рассказала Муцениеце о причинах развода с Виторганом
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО
В Германии заявили о неуязвимости России перед лицом санкций
Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона
Ургант спародировал Лукашенко с автоматом и в кепке
Как сообщалось ранее, с 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Страховщики получили возможность назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.В источнике
С чего всё началось
В России с 5 сентября вступает в силу указание Центробанка, позволяющее страховщикам снижать стоимость полиса ОСАГО для аккуратных автовладельцев, соответствующий документ опубликован
на официальном сайте Центробанка России.
Подробнее о событии