Как сообщалось ранее, с 24 августа 2020 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Страховщики получили возможность назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.

С чего всё началось В России с 5 сентября вступает в силу указание Центробанка, позволяющее страховщикам снижать стоимость полиса ОСАГО для аккуратных автовладельцев, соответствующий документ опубликован на официальном сайте Центробанка России. Радио Sputnik 02:41