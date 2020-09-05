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BFM.ru
BFM.ru

Указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО вступило в силу

В ночь на 5 сентября вступило в силу указание ЦБ о расширении коридора тарифов ОСАГО. Верхние и нижние границы теперь могут изменяться от 10% до 30%. Все зависит от формы собственности и вида транспорта, пишет «Интерфакс».В источнике
С чего всё началось
Новый диапазон базовых ставок для владельцев легковых автомобилей находится в пределах от 2471 до 5436 руб., а для операторов легковых такси — от 2877 до 9619 руб., отмечено в указании (.pdf
).
Коммерсантъ04:27
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Lenta.ru

В России вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

Lenta.ru04:43
РИА Новости

Вступили в силу новые правила расчета стоимости ОСАГО

РИА Новости02:01
ТАСС

В России вступили в силу новые правила расчета тарифа ОСАГО

ТАСС03:51
RT на русском

В России вступили в силу новые правила расчёта стоимости ОСАГО

RT на русском03:47
Телеканал 360°

«Нельзя ездить и не нарушать»: ценам на ОСАГО предрекли рост из-за новых правил расчета стоимости

Телеканал 360°06:02
74.ru

Тариф ОСАГО привяжут не к региону, а к конкретной категории водителей

74.ru3 сентября в 07:48
СургутИнформТВ

Перевернули календарь? Главные изменения для россиян в сентябре

СургутИнформТВ3 сентября в 05:32

Путин поздравил москвичей с Днем города

Владимир Путин уверен, что москвичи и гости столицы относятся к этому с пониманием, и "вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника не только для Москвы и ее жителей, но и для всей нашей страны".
Путин поздравил москвичей с Днем города
Российская газета06:30
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Собянин заявил, что в России нет второй волны коронавируса

"Пандемия имеет очень серьезную специфику, потому что она очень локализована: сегодня говорят о второй волне пандемии, но на самом деле, это не вторая волна, это прохождение первой волны разными регионами", - сказал Собянин в интервью для фильма Сергея Брилева "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24".
ТАСС05:01
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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Шведский премьер не поддержал призывы остановить строительство СП-2

Премьер-Министр Швеции Стефан Лёвен прокомментировал призывы ряда политиков остановить строительство газопровода «Северный поток — 2» (СП-2) из-за ситуации с «отравлением» блогера Алексея Навального.
Известия06:45
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Использование краски для волос повышает риск развития рака у женщин

Впоследствии выяснилось, что женщины, регулярно посещавшие салоны красоты для окрашивания волос, начинали страдать онкологическими заболеваниями, в том числе, раком груди, мочевого пузыря, иммунной системы, головного мозга и др.
Лезги газет04:12
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Задержан мужчина, напавший в Заинске на бывшую жену с ножом

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Заинска, напавшего в пятницу с ножом в магазине на бывшую жену и нанесшего ей несколько ранений, сообщил журналистам старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости06:57
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Путин оценил наделение губернаторов дополнительными полномочиями

Практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции, считает российский президент Владимир Путин.
RT на русском04:55
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