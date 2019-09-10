Политика

REGNUMREGNUMУказы Зеленского о помиловании лиц, переданных России, засекречены

2 фото
Указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании лиц, переданных России в рамках обмена, никогда не будут опубликованы, заявила 10 сентября уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью «РБК».
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Украинский омбудсмен — РБК: «Указы о помиловании никогда не опубликуют»

7 сентября после нескольких месяцев переговоров Москва и Киев осуществили обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов.
РБКвчера в 23:30

Подробнее о событии

Украинский омбудсмен — РБК: «Указы о помиловании никогда не опубликуют»

РБКвчера в 23:30

Указы Зеленского о помиловании лиц, переданных России, засекречены

REGNUM05:02

В Киеве рассказали, кто курировал процесс обмена между Украиной и РФ

Аргументы и Факты05:10
Показать все источники
Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 05:18, Вашингтон
Политика

Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила западных дипломатов посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика

В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.
Газета.Ru 04:37
Общество

Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Общество

В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть

Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Политика

Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью

Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Экономика

Доход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75%

Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд.
ТАСС 04:19
Политика

Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму

Lenta.ru вчера в 03:50
Здоровье

В России подорожали жизненно необходимые лекарства

Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства выросли на 3,8% с начала 2019 года.
Газета.Ru 04:33
Спорт

Скончался екатеринбуржец, преодолевший 30 км вплавь в открытом море

Скончался 60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев, накануне завоевавший бронзу на соревнованиях по плаванию в открытом море Ultraoceanman в Греции.
Повестка дня 04:37
Общество

Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками

Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Шоу-бизнес

Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре

REGNUM вчера в 19:04
Политика

Верховная рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Происшествия

На Урале погиб подросток после падения на него футбольных ворот

ТАСС 04:10
Происшествия

Михаэль Шумахер тайно госпитализирован в парижскую клинику

Газета.Ru 04:51
Наука

Гормон роста человека позволил сбросить два эпигенетических года

Ugpressa.ru вчера в 16:27
Происшествия

Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей

ТАСС 08 сентября в 23:59
Футбол

Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением об игре сборной России в домашнем отборочном матче Евро-2020 с командой Казахстана.
Чемпионат 04:39
Общество

Опрос: почти треть россиян продолжают работать в отпуске

Для 29% россиян в порядке вещей во время отпуска проверять почту и отвечать на имеющие отношение к работе запросы.
Телеканал 360° 02:41
Теннис

Надаль объяснил свои слезы после матча с Медведевым

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему не смог сдержать слез после победы в финале US Open над россиянином Даниилом Медведевым.
Матч ТВ 03:21
Происшествия

В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой

Российская газета 02:41
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика

В Кремле прокомментировали результаты выборов

Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Происшествия

Челябинцу, который подстрелил председателя СНТ, предъявили обвинение

В Челябинской области 67-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушение на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ) председателя садового товарищества, по инициативе которого он лишился самовольной постройки.
Уральский меридиан 03:27
Армия и оружие

Радикальная группировка боевиков передислоцировалась в провинцию Идлиб

В Сирии произошла передислокация радикальной протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM вчера в 08:11
Политика

В Польше заявили, что суд ЕС ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Культура

Археологи со всего мира приедут в Брянск

Столь масштабное мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения известного брянского археолога, первооткрывателя памятников каменного века в селе Хотылёво Фёдора Михайловича Заверняева (1919 –1994).
Мглинские вести 02:26
Происшествия

В Геленджике загорелся центральный рынок

Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Футбол

Сборная Хорватии упустила победу над Азербайджаном

Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.
LiveSport.ru вчера в 14:16
Политика

МИД: РФ рассчитывает на продолжение переговоров США с талибами

"Рассчитываем, что это произойдет в конечном итоге", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.
Российская газета 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Людмила Леонтьевна Денисова
Украинский политик
Украинский политик, государственный деятель и народный депутат Украины V-VIII созывов. С 15 марта 2018 года избрана омбудсменом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное