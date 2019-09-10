Политика
REGNUMУказы Зеленского о помиловании лиц, переданных России, засекречены
Указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании лиц, переданных России в рамках обмена, никогда не будут опубликованы, заявила 10 сентября уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью «РБК».
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с чего всё началось
7 сентября после нескольких месяцев переговоров Москва и Киев осуществили обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов.РБКвчера в 23:30
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 05:18, Вашингтон
Политика
Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила западных дипломатов посетить регион.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика
В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США
Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.
Газета.Ru 04:37
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Общество
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть
Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.
РИА Новости 04:00
Политика
Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью
Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.
Коммерсантъ 03:09
Экономика
Доход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75%
Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд.
ТАСС 04:19
Политика
Обнародованы итоги выборов в Мосгордуму
Lenta.ru вчера в 03:50
Здоровье
В России подорожали жизненно необходимые лекарства
Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства выросли на 3,8% с начала 2019 года.
Газета.Ru 04:33
Спорт
Скончался екатеринбуржец, преодолевший 30 км вплавь в открытом море
Скончался 60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев, накануне завоевавший бронзу на соревнованиях по плаванию в открытом море Ultraoceanman в Греции.
Повестка дня 04:37
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Шоу-бизнес
Певец Билан извинился за нетрезвый концерт в Самаре
REGNUM вчера в 19:04
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Наука
Гормон роста человека позволил сбросить два эпигенетических года
Ugpressa.ru вчера в 16:27
Происшествия
Женщина на Камчатке подозревается в убийстве двух своих детей
ТАСС 08 сентября в 23:59
Футбол
Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением об игре сборной России в домашнем отборочном матче Евро-2020 с командой Казахстана.
Чемпионат 04:39
Общество
Опрос: почти треть россиян продолжают работать в отпуске
Для 29% россиян в порядке вещей во время отпуска проверять почту и отвечать на имеющие отношение к работе запросы.
Телеканал 360° 02:41
Теннис
Надаль объяснил свои слезы после матча с Медведевым
Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему не смог сдержать слез после победы в финале US Open над россиянином Даниилом Медведевым.
Матч ТВ 03:21
Происшествия
В Кузбассе четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой
Российская газета 02:41
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Политика
В Кремле прокомментировали результаты выборов
Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Происшествия
Челябинцу, который подстрелил председателя СНТ, предъявили обвинение
В Челябинской области 67-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушение на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ) председателя садового товарищества, по инициативе которого он лишился самовольной постройки.
Уральский меридиан 03:27
Армия и оружие
Радикальная группировка боевиков передислоцировалась в провинцию Идлиб
В Сирии произошла передислокация радикальной протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM вчера в 08:11
Политика
В Польше заявили, что суд ЕС ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Культура
Археологи со всего мира приедут в Брянск
Столь масштабное мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения известного брянского археолога, первооткрывателя памятников каменного века в селе Хотылёво Фёдора Михайловича Заверняева (1919 –1994).
Мглинские вести 02:26
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Футбол
Сборная Хорватии упустила победу над Азербайджаном
Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Хорватии (1:1) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе Е. На 11-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Кривоцюк подыграл себе рукой в штрафной площади.
LiveSport.ru вчера в 14:16
Политика
МИД: РФ рассчитывает на продолжение переговоров США с талибами
"Рассчитываем, что это произойдет в конечном итоге", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.
Российская газета 04:15