7 сентября после нескольких месяцев переговоров Москва и Киев осуществили обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов.

с чего всё началось

Указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании лиц, переданных России в рамках обмена, никогда не будут опубликованы, заявила 10 сентября уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью «РБК».

Политика Украинская община в Крыму пригласила дипломатов США и ЕС на полуостров Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала странной позицию США и ЕС не признавать итоги местных выборов и пригласила западных дипломатов посетить регион.

Политика В управделами президента отреагировали на данные об «информаторе» США Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что Олег Смоленков, которого СМИ назвали возможным информатором США, не являлся сотрудником управления.

Общество Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.

Общество В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть Эксперты Российской системы качества составили перечень продуктов, которые не нужно мыть перед приготовлением.

Политика Правительство РФ не поддержало поправки в «антинаркотическую» статью Правительство не поддержало направленный на смягчение наказания по ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта) законопроект, разработанный председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Экономика Доход российских компаний от экспорта СПГ за семь месяцев вырос на 75% Компании Sakhalin Energy и "Ямал СПГ" в январе - июле 2019 года увеличили доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) на 75% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. - до $4,961 млрд.

Здоровье В России подорожали жизненно необходимые лекарства Розничные цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства выросли на 3,8% с начала 2019 года.

Спорт Скончался екатеринбуржец, преодолевший 30 км вплавь в открытом море Скончался 60-летний пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев, накануне завоевавший бронзу на соревнованиях по плаванию в открытом море Ultraoceanman в Греции.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Футбол Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением об игре сборной России в домашнем отборочном матче Евро-2020 с командой Казахстана.

Общество Опрос: почти треть россиян продолжают работать в отпуске Для 29% россиян в порядке вещей во время отпуска проверять почту и отвечать на имеющие отношение к работе запросы.

Теннис Надаль объяснил свои слезы после матча с Медведевым Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, почему не смог сдержать слез после победы в финале US Open над россиянином Даниилом Медведевым.

Политика Путин уволил почти 30 генералов и полковников Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.

Политика В Кремле прокомментировали результаты выборов Результаты выборов в Мосгордуму свидетельствуют о том, что размышления политологов о "протестном голосовании" не подтвердились.

Происшествия Челябинцу, который подстрелил председателя СНТ, предъявили обвинение В Челябинской области 67-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушение на убийство (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ) председателя садового товарищества, по инициативе которого он лишился самовольной постройки.

Армия и оружие Радикальная группировка боевиков передислоцировалась в провинцию Идлиб В Сирии произошла передислокация радикальной протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Культура Археологи со всего мира приедут в Брянск Столь масштабное мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения известного брянского археолога, первооткрывателя памятников каменного века в селе Хотылёво Фёдора Михайловича Заверняева (1919 –1994).

Происшествия В Геленджике загорелся центральный рынок Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.