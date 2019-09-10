Политика
REGNUMУказы Зеленского о помиловании лиц, переданных России, засекречены
Указы президента Украины Владимира Зеленского о помиловании лиц, переданных России в рамках обмена, никогда не будут опубликованы, заявила 10 сентября уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова в интервью «РБК».
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с чего всё началось
7 сентября после нескольких месяцев переговоров Москва и Киев осуществили обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов.РБКвчера в 23:30
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 06:48, Вашингтон
Политика
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
СК начал проверку по рекламе о продаже ребенка в мессенджере в Москве
Следственный комитет России приступил к проверке по факту распространения сообщений с предложением о продаже несовершеннолетнего ребенка в рекламной группе в мессенджере.
Газета.Ru 06:23
Политика
Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию Госдумы
Спикер Госдумы Вячеслав Володин на первом пленарном заседании заявил, что сессия «обещает быть напряженной»: депутатам надо рассмотреть 1 311 законопроектов, из которых 244 уже приняты в первом чтении, еще четыре прошли второе чтение.
Коммерсантъ 06:43
Политика
Предполагаемым американским шпионом в Москве мог быть Олег Смоленков
Накануне американская телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году ЦРУ пришлось срочно эвакуировать своего ценнейшего агента из Москвы из-за угрозы разоблачения.
Эхо Москвы 02:03
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Происшествия
Пропавших без вести парня и девушку из Котовска нашли мертвыми
В Тамбовском районе нашли тела молодых людей, пропавших в Котовске 29 августа. Об этом сообщается в СУ СК РФ по Тамбовской области.
Тамбовский курьер 05:51
Общество
Самарцы потребовали извинений за выступление Билана на Дне города
Жители Самары, недовольные выступлением Димы Билана на Дне города, запустили электронную петицию: люди требуют публично извиниться перед горожанами за то, что этот артист был приглашен на праздник.
Российская газета вчера в 09:18
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета вчера в 06:23
Армия и оружие
К концу 2020 года «Севмаш» сдаст флоту пять атомных подлодок
Военно-морскому флоту России в 2019 году будет передана одна атомная субмарина, а к концу 2020 года — ещё четыре подлодки различных типов, сообщил 9 сентября журналистам генеральный директор судостроительного предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
REGNUM вчера в 14:53
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
В Минздраве назвали факторы риска суицида
Научные исследования доказывают, что разговор о суициде с человеком, который находится в зоне риска, сокращает вероятность трагедии, отмечает Салагай.
ТАСС 05:28
Политика
Освобожденные российские и украинские заключенные рассказали о пытках
Николай Карпюк, переданный Киеву в рамках обмена заключенными с Москвой, рассказал о пытках, которые применялись к нему и другому обмененному заключенному Станиславу Клыху в российских тюрьмах.
Lenta.ru 05:40
Авто
Brabus имплантировал двигатель V12 в новый G-класс
«G V12 900» является одним из самых роскошных внедорожников, которые когда-либо видел автомобильный мир, в комплекте с 6,3-литровым V12 с турбонаддувом, выдающим 888 л.с. В то время как массивный двигатель выдает огромный пиковый крутящий момент в 1500 Нм, соответствующий мощному Bugatti Veyron Super Sport, он фактически ограничен «всего» 1200 Нм.
SpeedMe вчера в 07:00
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Сенцов собрался вернуться в Крым на танках
Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.
Lenta.ru 06:14
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала три площадки с храмом святой Екатерины
Каждый ролик посвящен одной из трех площадок, предложенных для строительства храма: на перекрестке Фурманова — Белинского, на месте бывшего приборостроительного завода и за Макаровским мостом.
Политсовет 03:02
Общество
В Таиланде 28 человек погибли из-за наводнений
В Таиланде около 32 северных и северо-восточных провинций пострадали от наводнений, вызванных сильными дождями, пишет Bangkok Post.
РБК 01:05
Происшествия
В аэропорту Новосибирска задержан рейс из-за неисправности самолета
Рейс из Новосибирска в Москву авиакомпании «Глобус» отложен из-за срабатывания датчика незакрытия двери, сообщили РБК в пресс-службе Западносибирской транспортной прокуратуры.
РБК 06:04
Футбол
ЦСКА решил выкупить Лукаса Сантоса
ЦСКА принял решение о выкупе полузащитника Лукаса Сантоса, который на данный момент находится у армейцев на правах аренды.
Sport24.ru 02:23
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Помощник украинского лидера Андрей Ермак поведал о тоне, в котором велись переговоры между президентами России и Украины.
Наша версия вчера в 04:58
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Гаджеты
Apple презентует три новые модели смартфона iPhone
«Яблочная» корпорация Apple проведет официальную презентацию, на которой ожидается показ новых моделей смартфона iPhone.
ФАН 01:28
Шоу-бизнес
Виктория Боня показала затравивших ее дочь женщин
39-летняя модель рассказала, что потратила шесть месяцев на то, чтобы отыскать людей, которые затравили ее дочь.
Московский Комсомолец 04:32
Армия и оружие
Отказ от набора слесарей в ПТУ парализует российскую оборонку
Приостановка набора в колледжи и ПТУ слесарей, станочников и технологов, которую планирует провести в 2021 году Министерство просвещения, грозит обернуться катастрофическими последствиям для отраслей отечественного машиностроения.
News.ru 02:06
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встретил освобожденных Киевом россиян
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, что Путин не встретил в аэропорту россиян, прибывших из Киева в рамках обмена между РФ и Украиной, поскольку это не прерогатива главы государства.
Daily Storm вчера в 08:30
Здоровье
Китай забирает ослов из Африки и делает из них желатин
В Китае резко возрос спрос на мясо осла и, особенно, на кожу осла, из которой извлекается желатин.
MedikForum.ru 05:08
Политика
Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Вирджиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51