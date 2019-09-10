7 сентября после нескольких месяцев переговоров Москва и Киев осуществили обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Среди переданных Украине — 24 моряка и режиссер Олег Сенцов.

с чего всё началось

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