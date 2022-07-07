Вероятно, смена оператора в данном случае не решит проблему, поскольку сложности «Сахалина-1» связаны в том числе с невозможностью полноценно эксплуатировать оборудование после ухода иностранного партнера.
«Россия всегда являлась страной, лидирующей по добыче углеводородов. Сейчас мы, к сожалению, целый ряд компетенций утратили. Надо осваивать шельф, приглашать к сотрудничеству на шельфе дружественные нам страны и возрождать технологии».
Военные потенциалы России и Украины несоизмеримы, Москва задействует в ходе спецоперации лишь незначительную его часть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, объясняя слова Владимира Путина, что Россия пока всерьез ничего не начинала на Украине.