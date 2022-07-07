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Уход Exxon парализовал работу проекта «Сахалин-1»

Вероятно, смена оператора в данном случае не решит проблему, поскольку сложности «Сахалина-1» связаны в том числе с невозможностью полноценно эксплуатировать оборудование после ухода иностранного партнера.
Коммерсантъ
В то же время пока нет признаков того, что правительство готовится сменить оператора «Сахалина-1» в рамках процедуры, разработанной для проекта «Сахалин-2», где добыча продолжается.
Коммерсантъ
«Россия всегда являлась страной, лидирующей по добыче углеводородов. Сейчас мы, к сожалению, целый ряд компетенций утратили. Надо осваивать шельф, приглашать к сотрудничеству на шельфе дружественные нам страны и возрождать технологии».
Коммерсантъ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о том, возможен ли с проектом «Сахалин-1» сценарий, аналогичный ситуации с «Сахалином-2».
Взгляд.ру

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