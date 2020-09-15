Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени
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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уход лидера республики Александра Лукашенко с поста президента является вопросом времени. Об этом она написала в авторской статье для газеты The Washington Post.В источнике
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