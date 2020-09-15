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Lenta.ru
Lenta.ru

Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уход лидера республики Александра Лукашенко с поста президента является вопросом времени. Об этом она написала в авторской статье для газеты The Washington Post.В источнике
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Lenta.ru

Тихановская поразмышляла о будущем «диктаторского режима» Лукашенко

Lenta.ru02:20
РИА Новости

Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента

РИА Новости00:48
ТАСС

Тихановская заявила, что отказ Лукашенко от власти в Белоруссии - лишь вопрос времени

ТАСС20:32
Известия

Тихановская назвала вопросом времени отказ Лукашенко от власти

Известия23:47
Коммерсантъ

Тихановская: отказ Лукашенко от власти в Белоруссии — вопрос времени

Коммерсантъ22:55
РЕН ТВ

Точка невозврата: Тихановская предрекает скорый уход Лукашенко

РЕН ТВ20:43
РБК

Что произошло за ночь. Главные новости РБК

РБК00:54

В Японии разработан инновационный метод лечения болезни Альцгеймера

Уже через несколько дней после введения препарата у подопытных грызунов исчезли проявления не только болезни Альцгеймера, но и мозжечковой атаксии, а также повреждения спинного мозга.
В Японии разработан инновационный метод лечения болезни Альцгеймера
Новые Ведомостивчера в 07:18
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Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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NYT сообщила о планах Навального вернуться в Россию после лечения

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов

Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
РИА Новости02:38

В Екатеринбурге 96 классов закрыты из-за ОРВИ и коронавируса

В Екатеринбурге по данным на утро 15 сентября на карантин из-за ОРВИ переведены 74 класса в 34 школах, сообщает e1.ru Для того, чтобы закрыться на карантин из-за простуды, школам не нужно предписание Роспотребнадзора.
Вестник02:05
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