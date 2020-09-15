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Lenta.ru
Lenta.ru

Уход Лукашенко с поста президента назвали вопросом времени

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что уход лидера республики Александра Лукашенко с поста президента является вопросом времени. Об этом она написала в авторской статье для газеты The Washington Post.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Тихановская поразмышляла о будущем «диктаторского режима» Лукашенко

Lenta.ru02:20
РИА Новости

Тихановская назвала уход Лукашенко с поста президента вопросом времени

РИА Новости00:48
РЕН ТВ

Точка невозврата: Тихановская предрекает скорый уход Лукашенко

РЕН ТВ20:43
Известия

Тихановская назвала вопросом времени отказ Лукашенко от власти

Известия23:47
Коммерсантъ

Тихановская: отказ Лукашенко от власти в Белоруссии — вопрос времени

Коммерсантъ22:55
РБК

Что произошло за ночь. Главные новости РБК

РБК00:54
ТАСС

Тихановская заявила, что отказ Лукашенко от власти в Белоруссии - лишь вопрос времени

ТАСС20:32

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию
РИА Новости20:10
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Кристина Асмус показала тройное сальто

Помимо сообщений о выходе программы, девушка в своём Instagram-аккаунте поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто – один из самых сложных трюков из художественной гимнастики.
CT newsвчера в 06:13
21

Шесть человек погибли в столкновении «Лады» с фурой в Удмуртии

В ДТП погибли шесть человек – все, кто находился в превратившейся в груду металла отечественной легковушке: трое взрослы и трое студентов местного сельскохозяйственного техникума (подростки 2002 и 2003 годов рождения).
Вести.Ru01:26
21

Россия открыла границу с Южной Осетией

«Россия открывает границу с Южной Осетией, а также снимает для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
РБК02:07
28

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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Кремль прокомментировал кредит Белоруссии на $1,5 млрд

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи 14 сентября сообщил, что Москва предоставит Минску государственный кредит в размере 1,5 млрд долларов.
Народные новостивчера в 13:07
27

Пашаев ожидает отмены приговора Ефремову

Адвокат Эльман Пашаев выразил уверенность, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на «год-полтора», а последующие инстанции и вовсе его отменят из-за недостаточного исследования автомобиля артиста, передает ТАСС.
Ведомостивчера в 12:42
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Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства при резком подорожании

Кабмин сможет ограничивать цены на лекарства и медизделия, а также оптовые и розничные надбавки на них в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) или в случае резкого подорожания аптечной продукции.
Российская газета17:30