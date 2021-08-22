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Укладка труб «Северного потока — 2» в экономической зоне Дании завершилась

Укладка труб газопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Дании завершилась, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
РИА Новости
Трубоукладочное судно «Фортуна» пересекло границу датской ИЭЗ неподалеку от Померанской бухты.
Коммерсантъ
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух «ниток» газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Рамблер
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.
ТАСС

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