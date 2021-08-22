РИА НовостиУкладка труб «Северного потока — 2» в экономической зоне Дании завершиласьУкладка труб газопровода "Северный поток — 2" в исключительной экономической зоне Дании завершилась, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.РИА НовостиТрубоукладочное судно «Фортуна» пересекло границу датской ИЭЗ неподалеку от Померанской бухты.Коммерсантъ«Северный поток — 2» предполагает строительство двух «ниток» газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.РамблерРоссийская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами.ТАССЧитать далееСвернутьВестник КавказаВестник КавказаЦарьградИзвестияAnewsРидусЦентральная Служба НовостейРоссийская газетаРБКRT на русскомВечерняя МоскваОбщественная служба новостейГазета.RuНовые ИзвестияПрофильРамблерПодробнее о событииBloomberg: завершение укладки «Северного потока - 2» в водах ФРГ намечено на 12 сентябряТАСС10:41Укладку «Северного потока-2» планируется завершить до 12 сентябряSmotrim.ru11:14«Северный поток-2» планируют достроить до 12 сентябряКоммерсантъ10:47Что произошло за день: воскресенье, 22 августаИнтерфакс13:05«Фортуна» продолжит укладку «Северного потока — 2» в водах ГерманииRT на русском09:58Fortuna приступит к укладке последнего участка «Северного потока-2» в водах ГерманииLenta.ru09:56Укладка труб «Северного потока — 2» в экономической зоне Дании завершиласьРИА Новости07:36Показать ещёОценить465Поделиться