Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Европейского союза о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Санкции продолжат действовать до 15 марта 2020 года.

Украина, Черногория и Норвегия продлили санкции против России

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