Политика
Российская газетаЧерногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Читать в источнике
Оценить185
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:35, Ашберн
Происшествия
В роддоме на Солидарности упал неисправный лифт с рабочими
Форпост Северо-Запад 11:48
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Игры
На BlizzCon 2019 показали новые арты из Diablo IV
В рамках презентации Blizzard представила арты и скриншоты из Diablo IV, а также поделилась информацией о различных уровнях экипировки.
CyberSport.ru 02 ноября в 15:03
Общество
Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре
Вечером в понедельник российские пользователи "ВКонтакте" при помощи сервиса Downdetector сообщали о сбоях в работе ресурса по всей стране.
ТАСС 16:22
Космос
В США прошли испытания космического корабля Starliner
Красная весна 17:45
Армия и оружие
Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади
Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.
ТАСС 18:28
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Watch будут втрое дешевле Apple Watch 5
Для сравнения, цена Apple Watch 5 на китайском рынке составляет 611 долларов, Samsung Galaxy Watch LTE подешевле — 355 долларов.
UfaTime.ru 11:05
Политика
Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая
Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву.
РБК 06:05
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Культура
В Благовещенске открылась библиотека будущего
Виртуальная библиореальность настала в благовещенской библиотеке имени Чехова.
Амур.инфо 00:04
Армия и оружие
На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету
На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».
Профиль вчера в 13:24
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Футбол
Василий Уткин назвал директора «Чертаново» глупцом
Журналист и блогер Василий Уткин в своём Telegram-канале ответил на слова директора футбольного клуба и школы «Чертаново» Николая Ларина о бюджете организации, назвав его глупцом.
News.ru вчера в 06:47
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Происшествия
Троих южносахалинцев осудили за избиение до смерти человека
Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда в отношении трех ранее судимых жителей города по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Сахалин.Инфо 18:27
Политика
Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
ФАН 07:01
Кино
Продюсер «Ведьмака» распланировала семь сезонов
Первому сезону сериала "Ведьмак" еще только предстоит дебютировать на платформе Netflix, а его создательница Лорен Шмидт уже распланировала его развитие на много лет вперед.
Kinonews.ru 02 ноября в 04:20
Общество
Путин ратифицировал протокол о пенсиях жителям Болгарии
Президент Владимир Путин ратифицировал соответствующий протокол.
Российская газета 11:15
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском 09:44
Политика
На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
Известия вчера в 23:20
Космос
Обнаружена самая небольшая из известных черных дыр
Ученые Университета штата Огайо в США обнаружили новый класс космических объектов, которые представляют собой самые маленькие черные дыры из известных.
Петрозаводск говорит 02 ноября в 05:12
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК 19:29
Здоровье
Молодые медики рассказали о работе на Сахалине
В этом году в государственные учреждения Сахалинской области было привлечено 245 врачей, 101 из них молодые специалисты.
АСТВ 01 ноября в 20:00
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Происшествия
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 18:12
Шоу-бизнес
Друг Максима Фадеева опасается за здоровье продюсера
Друг продюсера Максима Фадеева известный адвокат Сергей Жорин выразил беспокойство по поводу состояния здоровья композитора.
Пятый канал вчера в 19:33