Политика
ИзвестияУкраина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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с чего всё началось
Киев, Тбилиси и Кишинев призвали ЕС учесть масштабы и амбициозность планируемых ими реформ в процессе европейской интеграции, указывается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Украины.Московский Комсомолецвчера в 19:39
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Гаджеты
Представлены флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Общество
Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя
Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Происшествия
Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве
Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Общество
В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами
У берегов Крыма в западной части Азовского моря российскими пограничниками задержано рыболовецкое судно на борту которого находились предположительно украинские браконьеры.
Общество
Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним
Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Общество
Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Будапешта
Документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков впервые рассекречены российским Минобороны.
Космос
Ученые пытаются объяснить загадочные радиоволновые сигналы из Космоса
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Политика
Участники встречи по Ливии в Мюнхене учредили международный комитет
Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны конфликта придерживаться перемирия.
Происшествия
Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Армия и оружие
Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию
Колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии.
Общество
В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
В исключительных случаях больного будет ожидать смертная казнь, сообщает немецкая газета Deutsche Welle со ссылкой на заявлении китайского суда.
Армия и оружие
База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Возглавляемая США коалиция по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") подтвердила информацию о том, что ее база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу.
Технологии
В «Лаборатории Касперского» названы способы защиты от хакеров
Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
Общество
Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Происшествия
Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх
Одна из пострадавших в результате замыкания проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске умерла в ночь на 16 февраля, таким образом, число погибших возросло до трёх.
Кино
«Лед 2» установил рекорд в премьерный день показа
Романтическая картина обошла прошлого рекордсмена — историческую картину "Т-34". премьерная касса военного фильма 1 января 2019 года составила 114 миллиона рублей, напоминает Kinopoisk.ru Между тем, рекорд российского проката по-прежнему удерживает блокбастер "Мстители: Финал", собравшие в первый день космические 436 миллионов рублей.
Происшествия
Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии
В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
Происшествия
Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары
Власти Калининграда помогут оформить бабушке документы по опеке над 13-летним мальчиком, родителей которого накануне расстреляли у Центрального рынка, сообщает РИА Новости.
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.