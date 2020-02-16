Политика

ИзвестияИзвестияУкраина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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с чего всё началось
Киев, Тбилиси и Кишинев призвали ЕС учесть масштабы и амбициозность планируемых ими реформ в процессе европейской интеграции, указывается в сообщении
 на сайте внешнеполитического ведомства Украины.
Московский Комсомолецвчера в 19:39

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Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза финансовой поддержки

РИА Новостивчера в 11:27

Волкер поместил в Восточной Европе Грузию и поддержал ее вступление в ЕС

REGNUMвчера в 04:33

Украина, Грузия и Молдова вместе просят денег у Брюсселя

Комсомольская правдавчера в 12:25

Украина, Грузия и Молдавия вместе попросили денег у ЕС

News.ruвчера в 12:33

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Известиявчера в 17:16

Украина, Грузия и Молдавия вместе попросили денег у ЕС

Красная веснавчера в 12:46

Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза денег

Московский Комсомолецвчера в 19:39
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Представлены флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

МонаВиста 01:22
Общество

Кудрин пообещал проверить меры поддержки людей с ВИЧ после фильма Дудя

Счетная палата проверит эффективность принятых с 2018 года мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, сообщил в своем Twitter глава ведомства Алексей Кудрин.
РБК 05:20
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 07:42
Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 05:14
Происшествия

Источник назвал причины нападения злоумышленника на храм в Москве

Полицейские рассматривают хулиганство в качестве приоритетной версии причины нападения на прихожан храма Святителя Николая в центре Москвы.
RT на русском 04:44
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Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

Известия 02:12
Футбол

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках

УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Piter.tv 14 февраля в 13:39
Общество

В Азовском море задержали судно с украинскими браконьерами

У берегов Крыма в западной части Азовского моря российскими пограничниками задержано рыболовецкое судно на борту которого находились предположительно украинские браконьеры.
Российская газета вчера в 05:35
Общество

Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним

Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
Вести.Ru 04:56
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета 05:25
Политика

Губернатор Ситников пошутил про коррупцию

По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встреча с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Вести.Ru 04:15
Общество

Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России

В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
REGNUM 00:46
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Будапешта

Документы об освобождении Будапешта от немецко-фашистских захватчиков впервые рассекречены российским Минобороны.
News.ru 13 февраля в 01:19
Космос

Ученые пытаются объяснить загадочные радиоволновые сигналы из Космоса

Алтапресс 13 февраля в 11:51
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК вчера в 09:13
Политика

Участники встречи по Ливии в Мюнхене учредили международный комитет

Участники международной встречи по Ливии в Мюнхене призвали стороны конфликта придерживаться перемирия.
ТАСС 05:58
Происшествия

Снаряд ВОВ обнаружили в посылке на Казанском вокзале

RT на русском 05:20
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец 02:48
Армия и оружие

Колонна армии США с военной техникой направилась из Ирака в Сирию

Колонна американской армии с военной техникой направилась из Ирака на территорию Сирии.
Известия 05:19
Общество

В Китае вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

В исключительных случаях больного будет ожидать смертная казнь, сообщает немецкая газета Deutsche Welle со ссылкой на заявлении китайского суда.
ФедералПресс вчера в 22:58
Армия и оружие

База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Возглавляемая США коалиция по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") подтвердила информацию о том, что ее база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу.
Российская газета вчера в 22:52
Технологии

В «Лаборатории Касперского» названы способы защиты от хакеров

Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
ToDay News Ufa вчера в 01:37
Общество

Россияне не запрашивали эвакуацию с лайнера Diamond Princess

Российская газета 02:58
Музыка

Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»

Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Новосибирские новости вчера в 02:23
Происшествия

Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх

Одна из пострадавших в результате замыкания проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске умерла в ночь на 16 февраля, таким образом, число погибших возросло до трёх.
RT на русском 04:05
Кино

«Лед 2» установил рекорд в премьерный день показа

Романтическая картина обошла прошлого рекордсмена — историческую картину "Т-34". премьерная касса военного фильма 1 января 2019 года составила 114 миллиона рублей, напоминает Kinopoisk.ru Между тем, рекорд российского проката по-прежнему удерживает блокбастер "Мстители: Финал", собравшие в первый день космические 436 миллионов рублей.
Inc-news.ru вчера в 06:40
Происшествия

Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
BFM.ru 03:36
Происшествия

Власти Калининграда помогут бабушке с опекой над сыном убитой пары

Власти Калининграда помогут оформить бабушке документы по опеке над 13-летним мальчиком, родителей которого накануне расстреляли у Центрального рынка, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты 06:12
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

РИА Новости 03:27
Политика

Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму

В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
РИА Новости Крым вчера в 05:44
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