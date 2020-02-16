Политика

ИзвестияИзвестияУкраина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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с чего всё началось
Киев, Тбилиси и Кишинев призвали ЕС учесть масштабы и амбициозность планируемых ими реформ в процессе европейской интеграции, указывается в сообщении
 на сайте внешнеполитического ведомства Украины.
Московский Комсомолецвчера в 19:39

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Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза финансовой поддержки

РИА Новостивчера в 11:27

Волкер поместил в Восточной Европе Грузию и поддержал ее вступление в ЕС

REGNUMвчера в 04:33

Украина, Грузия и Молдова вместе просят денег у Брюсселя

Комсомольская правдавчера в 12:25

Украина, Грузия и Молдавия вместе попросили денег у ЕС

News.ruвчера в 12:33

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Известиявчера в 17:16

Украина, Грузия и Молдавия вместе попросили денег у ЕС

Красная веснавчера в 12:46

Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза денег

Московский Комсомолецвчера в 19:39
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Шоу-бизнес

Куклачев оценил размер своей пенсии

РИА Новости вчера в 18:11
Политика

Норвегия отказалась от предложения России по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену, сообщил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен.
Взгляд.ру вчера в 11:42
Происшествия

В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра

В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК вчера в 22:29
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс вчера в 15:00
Политика

Пять стран вновь потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boeing

Ранее главы МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана уже требовали от Ирана проведения тщательного расследования и выплаты компенсаций.
Комсомольская правда 00:02
Шоу-бизнес

Дочь гламурной Глюкозы взбунтовалась и осталась без волос

Дочь гламурной певицы Глюкозы Лидия Чистякова взбунтовалась и осталась практически без волос.
Пятый канал вчера в 22:52
Шоу-бизнес

Решетова впервые показала лицо сына от Тимати

Напомним, для Анастасии Решетовой Ратмир стал первым ребенком. А у Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
RuNews24.ru 14 февраля в 04:17
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России вчера в 07:33
Политика

Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
ТАСС вчера в 11:15
Политика

Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского

RT на русском вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Собчак попозировала с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Lenta.ru 14 февраля в 07:44
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Интерфакс вчера в 04:49
Общество

Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
РБК 14 февраля в 09:30
Общество

Канада эвакуирует граждан с помещенного в карантин лайнера в Японии

РИА Новости 00:26
Политика

Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Коммерсантъ вчера в 08:08
Политика

Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Вечерняя Москва 14 февраля в 11:02
Общество

Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»

Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
РИА Новости 14 февраля в 03:30
Политика

В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
ТАСС вчера в 11:51
Здоровье

«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
РИА Новости вчера в 18:59
Культура

Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»

Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".
Народные новости вчера в 18:24
Авто

Очередь на новый Suzuki Jimny достигла 10 месяцев

В Японии в 2019 году ежемесячно объемы реализации Suzuki Jimny достигали в среднем 3 425 единиц.
Новые автомобили 14 февраля в 05:48
Армия и оружие

Военнослужащие США не пострадали при обстреле в Багдаде

При ракетном обстреле в Ираке военнослужащие Соединённых Штатов не пострадали, заявили в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.
RT на русском вчера в 22:48
Происшествия

В Самарской области нашли тело младенца в пакете

Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.
Известия вчера в 12:17
Армия и оружие

В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами

По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".
Российская газета вчера в 21:45
Общество

Гидрометцентр сообщил о ранней весне

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна на территории Европейской части России ожидается ранняя, передает ТАСС.
Газета.Ru 00:16
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском вчера в 21:23
Политика

Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений

Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
Профиль 14 февраля в 10:08
Происшествия

Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс вчера в 12:41
Общество

Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут

Гарвардские назвали самый полезный для сердца продукт Российский специалист оценил совет своего немецкого коллеги и заявил, что 15 минут прогулок для снижения давления может быть мало.
Московский Комсомолец 14 февраля в 07:02
Биатлон

Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Российская газета вчера в 10:07
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