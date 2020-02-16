Политика
ИзвестияУкраина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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с чего всё началось
Киев, Тбилиси и Кишинев призвали ЕС учесть масштабы и амбициозность планируемых ими реформ в процессе европейской интеграции, указывается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Украины.Московский Комсомолецвчера в 19:39
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Шоу-бизнес
Куклачев оценил размер своей пенсии
Политика
Норвегия отказалась от предложения России по Шпицбергену
Осло отказалось от предложения министра иностранных дел России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену, сообщил замглавы МИД Норвегии Аудун Халворсен.
Происшествия
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра
В Приморском крае рейсовый автобус сбил амурского тигра. Об этом ТАСС сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Пять стран вновь потребовали от Ирана компенсации за сбитый Boeing
Ранее главы МИД Украины, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана уже требовали от Ирана проведения тщательного расследования и выплаты компенсаций.
Шоу-бизнес
Дочь гламурной Глюкозы взбунтовалась и осталась без волос
Дочь гламурной певицы Глюкозы Лидия Чистякова взбунтовалась и осталась практически без волос.
Шоу-бизнес
Решетова впервые показала лицо сына от Тимати
Напомним, для Анастасии Решетовой Ратмир стал первым ребенком. А у Тимати есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Политика
Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
Политика
Скабеева заявила об «украинском феномене» Зеленского
Шоу-бизнес
Собчак попозировала с голой грудью
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует с голой грудью.
Общество
Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
Общество
Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.
Политика
Зеленский заявил о желании провести выборы в Крыму и Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет провести местные выборы на всей территории страны.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Общество
Филипп Киркоров борется с соблазнами в клипе на трек «Романы»
Российский певец Филипп Киркоров представил в сети новый трек "Романы" и опубликовал на YouTube клип на него.
Политика
В Мюнхене проходит встреча Пашиняна и Алиева
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились для проведения переговоров по урегулированию нагорнокарабахского конфликта в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Здоровье
«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам
В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
Культура
Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»
Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".
Авто
Очередь на новый Suzuki Jimny достигла 10 месяцев
В Японии в 2019 году ежемесячно объемы реализации Suzuki Jimny достигали в среднем 3 425 единиц.
Армия и оружие
Военнослужащие США не пострадали при обстреле в Багдаде
При ракетном обстреле в Ираке военнослужащие Соединённых Штатов не пострадали, заявили в коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»*.
Происшествия
В Самарской области нашли тело младенца в пакете
Тело четырехмесячной девочки нашли в пакете на улице в городе Октябрьское Самарской области, сообщили в субботу, 15 февраля, РЕН ТВ в Следственном комитете России.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".
Общество
Гидрометцентр сообщил о ранней весне
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что весна на территории Европейской части России ожидается ранняя, передает ТАСС.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Путин поставил вопрос перед Зеленским о выполнении Минских соглашений
Путин прямо поинтересовался у Зеленского намерен ли Киев исполнять Минские соглашения, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
Художник Павленский задержан во Франции
Общество
Кардиолог назвал безлекарственный метод снижения давления за 15 минут
Гарвардские назвали самый полезный для сердца продукт Российский специалист оценил совет своего немецкого коллеги и заявил, что 15 минут прогулок для снижения давления может быть мало.
Биатлон