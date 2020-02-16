Политика
ИзвестияУкраина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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с чего всё началось
Киев, Тбилиси и Кишинев призвали ЕС учесть масштабы и амбициозность планируемых ими реформ в процессе европейской интеграции, указывается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Украины.Московский Комсомолецвчера в 19:39
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Армия и оружие
Турция перебрасывает войска к границе с Сирией
Шоу-бизнес
Возлюбленная Тимати впервые показала лицо сына
Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Ратмира. Фотография была опубликована в ее Instagram.
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал о нападении
Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
Общество
Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Происшествия
Число погибших при ЧП на уральском заводе возросло до двух человек
Армия и оружие
США отправили колонну военной техники в Сирию
США отправили колонну военной техники из Ирака на территорию Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Финансы
Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет
Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Происшествия
Художник Павленский задержан во Франции
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Политика
Губернатор Ситников пошутил про коррупцию
По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Общество
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком кодов
Кейт Миддлтон призналась, что ее бабушка была взломщиком кодов.
Происшествия
Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие
Кино
Гай Ричи снова поработает с Disney — над сиквелом «Аладдина»
Футбол
СМИ узнали, кто может возглавить «Ман Сити» в случае ухода Гвардиолы
Ранее в СМИ сообщили, что Гвардиола может покинуть «Ман Сити» в конце текущего сезона и возглавить «Ювентус» или «Барселону».
Происшествия
В Приморье автобус сбил амурского тигра
Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
Общество
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом
В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Происшествия
МВД объяснило, зачем полицейский ударил женщину в живот на митинге
УМВД по ЦАО Москвы ответило на жалобу Дарьи Сосновской, которую при задержании на несанкционированной акции 10 августа полицейский ударил в живот.
Политика
Житель ЛНР дозвонился в прямой эфир украинского канала
Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.
Культура
Ксения Собчак провалилась с шоу «Док-Ток» на Первом канале
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Экономика
Пришедшие в РФ капиталы убегут по свистку за один день – Делягин
Поток спекулятивного капитала, который пришёл в РФ в конце 2019 года продолжает укреплять рубль, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.