Политика

ИзвестияИзвестияУкраина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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с чего всё началось
Киев, Тбилиси и Кишинев призвали ЕС учесть масштабы и амбициозность планируемых ими реформ в процессе европейской интеграции, указывается в сообщении
 на сайте внешнеполитического ведомства Украины.
Московский Комсомолецвчера в 19:39

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Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза финансовой поддержки

РИА Новостивчера в 11:27

Украина, Грузия и Молдова вместе просят денег у Брюсселя

Комсомольская правдавчера в 12:25

Украина, Грузия и Молдавия вместе попросили денег у ЕС

News.ruвчера в 12:33

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Известиявчера в 17:16

Украина, Грузия и Молдавия вместе попросили денег у ЕС

Красная веснавчера в 12:46

Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза денег

Московский Комсомолецвчера в 19:39

Три постсоветские страны попросили денег у Евросоюза

Lenta.ruвчера в 22:09
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Армия и оружие

Турция перебрасывает войска к границе с Сирией

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Возлюбленная Тимати впервые показала лицо сына

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Ратмира. Фотография была опубликована в ее Instagram.
Газета.Ru 13 февраля в 10:31
Происшествия

Настоятель храма в Москве рассказал о нападении

Ранее официальный представитель МВД России МВД Ирина Волк сообщила, что мужчина ворвался в храм Святителя Николая в Москве и ранил двух человек.
РИА Новости 04:00
Общество

Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России

Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
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Число погибших при ЧП на уральском заводе возросло до двух человек

РИА Новости 14 февраля в 05:47
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Автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов погиб в Австралии

Газета.Ru 04:50
Армия и оружие

США отправили колонну военной техники в Сирию

США отправили колонну военной техники из Ирака на территорию Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
Lenta.ru 05:02
Финансы

Доллар США демонстрирует лучшие показатели за пять лет

Доллар США демонстрирует лучшие показатели на начало года за последние пять лет, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 00:25
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Происшествия

Художник Павленский задержан во Франции

Интерфакс вчера в 12:41
Происшествия

В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Политика

Губернатор Ситников пошутил про коррупцию

По мнению Ситникова, общественное мероприятие, особенно встречу с представителями СМИ, едва ли может быть преступлением.
Вести.Ru 04:15
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Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости вчера в 06:51
Общество

Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком кодов

Кейт Миддлтон призналась, что ее бабушка была взломщиком кодов.
Дни24 00:11
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Стрельба в центре Калининграда. Есть погибшие

Пятый канал вчера в 13:42
Кино

Гай Ричи снова поработает с Disney — над сиквелом «Аладдина»

РБК 13 февраля в 06:12
Футбол

СМИ узнали, кто может возглавить «Ман Сити» в случае ухода Гвардиолы

Ранее в СМИ сообщили, что Гвардиола может покинуть «Ман Сити» в конце текущего сезона и возглавить «Ювентус» или «Барселону».
Матч ТВ 00:25
Происшествия

В Приморье автобус сбил амурского тигра

Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
РИА Новости вчера в 22:31
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В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом

В Китае решили казнить за сокрытие заражения коронавирусом, а также за искажение информации о состоянии больного.
Lenta.ru вчера в 06:44
Происшествия

МВД объяснило, зачем полицейский ударил женщину в живот на митинге

УМВД по ЦАО Москвы ответило на жалобу Дарьи Сосновской, которую при задержании на несанкционированной акции 10 августа полицейский ударил в живот.
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Политика

Житель ЛНР дозвонился в прямой эфир украинского канала

Человек, представившийся жителем города Антрацит Луганской Народной Республики, дозвонился на украинский телеканал и рассказал собравшимся правду об ожиданиях от украинской власти.
Новостной фронт вчера в 03:42
Культура

Ксения Собчак провалилась с шоу «Док-Ток» на Первом канале

Страницы Воронежской культуры 13 февраля в 12:39
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Газета.Ru вчера в 17:18
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Происшествия

Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных

Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Вести.Ru 05:04
Экономика

Пришедшие в РФ капиталы убегут по свистку за один день – Делягин

Поток спекулятивного капитала, который пришёл в РФ в конце 2019 года продолжает укреплять рубль, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 14 февраля в 08:42
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета вчера в 19:35
Происшествия

Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

BFM.ru 03:36
Шоу-бизнес

Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева

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Шоу-бизнес

Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами

Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Народные новости вчера в 21:09
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