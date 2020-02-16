Политика

ИзвестияИзвестияУкраина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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с чего всё началось
Киев, Тбилиси и Кишинев призвали ЕС учесть масштабы и амбициозность планируемых ими реформ в процессе европейской интеграции, указывается в сообщении
 на сайте внешнеполитического ведомства Украины.
Московский Комсомолецвчера в 19:39

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Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза финансовой поддержки

РИА Новостивчера в 11:27

Волкер поместил в Восточной Европе Грузию и поддержал ее вступление в ЕС

REGNUMвчера в 04:33

Украина, Грузия и Молдова вместе просят денег у Брюсселя

Комсомольская правдавчера в 12:25

Украина, Грузия и Молдавия вместе попросили денег у ЕС

News.ruвчера в 12:33

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Известиявчера в 17:16

Украина, Грузия и Молдавия вместе попросили денег у ЕС

Красная веснавчера в 12:46

Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза денег

Московский Комсомолецвчера в 19:39
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Происшествия

На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом

В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Вести.Ru 02:23
Общество

«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
РИА Новости вчера в 18:59
Политика

«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»

RT на русском вчера в 21:23
Происшествия

В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину

Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 03:27
Общество

Число погибших от коронавируса превысило 1,5 тысячи человек

В Китае количество погибших от коронавируса нового типа выросло до 1523 человек. Об этом 15 февраля сообщает South China Morning Post.
Телеканал RTVI вчера в 03:04
Космос

Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях

"По тем данным, которые поступают от американской стороны, старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 14 февраля в 19:09
Происшествия

Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии

В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
BFM.ru 03:36
Культура

Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии

Коммерсантъ 03:33
Общество

Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии

RT на русском вчера в 23:23
Политика

Скабеева назвала «украинским феноменом» правление Зеленского

Невские Новости вчера в 22:56
Экономика

В Якутии договорились о строительстве моста через Лену

4. Одним из участников проекта станет «Ростех» Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через Лену подписано с консорциумом госкорпорации «Ростех» и группой «ВИС».
Lenta.ru 14 февраля в 07:45
Биатлон

Норвежский биатлонист призвал уважать победу Логинова

Известия 02:12
Хоккей

Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ

Газета.Ru вчера в 20:47
Происшествия

В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра

Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.
Интерфакс 02:52
Происшествия

Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Коммерсантъ 14 февраля в 08:14
Общество

В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками

В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Lenta.ru 00:27
Футбол

УЕФА решил отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков

Палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов.
Радио Зенит вчера в 08:50
Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Известия 14 февраля в 17:52
Общество

Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку

До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
BFM.ru вчера в 15:17
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, не цензурных.
Муксун.fm 03:37
Единоборства

Курбан Шираев стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Курбан Шираев из Дагестана стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте республиканского информагентства.
Лезги газет 02:02
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн

РБК вчера в 23:48
Политика

Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
RT на русском вчера в 22:21
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Газета.Ru вчера в 17:18
Спорт

Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом

Российская газета вчера в 11:03
Армия и оружие

В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде

Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Lenta.ru вчера в 23:28
Политика

Украинская община призвала Зеленского отказаться от претензий на Крым

RT на русском 01:06
Космос

Эксперты оценили опасность космического мусора для МКС

Аргументы и Факты вчера в 20:17
Политика

Драма в Мюнхене: «Глобальный порядок во главе с США — окончен»

Для завершения образа главы американской дипломатии не хватало разве что ковбойской шляпы, сапог со шпорами и стакана виски: элегантный костюм госсекретаря сильно контрастировал с его риторикой.
РИА Новости 00:00
Происшествия

СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

Известия вчера в 13:02
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