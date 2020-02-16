с чего всё началось

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Общество «Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.

Происшествия В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.

Общество Число погибших от коронавируса превысило 1,5 тысячи человек В Китае количество погибших от коронавируса нового типа выросло до 1523 человек. Об этом 15 февраля сообщает South China Morning Post.

Экономика В Якутии договорились о строительстве моста через Лену 4. Одним из участников проекта станет «Ростех» Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через Лену подписано с консорциумом госкорпорации «Ростех» и группой «ВИС».

Происшествия В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.

Происшествия Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.

Футбол УЕФА решил отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков Палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов.

Общество Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.