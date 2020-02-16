Политика
ИзвестияУкраина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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с чего всё началось
Киев, Тбилиси и Кишинев призвали ЕС учесть масштабы и амбициозность планируемых ими реформ в процессе европейской интеграции, указывается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Украины.Московский Комсомолецвчера в 19:39
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Происшествия
На прихожан храма в столице напал мужчина с ножом
В храме святителя Николая Чудотворца в Москве мужчина напал с ножом на прихожан, есть раненые.
Общество
«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам
В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Происшествия
В Петербурге мужчина утонул, пытаясь спасти женщину
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанка женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУМЧС.
Общество
Число погибших от коронавируса превысило 1,5 тысячи человек
В Китае количество погибших от коронавируса нового типа выросло до 1523 человек. Об этом 15 февраля сообщает South China Morning Post.
Космос
Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях
"По тем данным, которые поступают от американской стороны, старт первого корабля Crew Dragon с экипажем намечается на 20 мая", — сказал собеседник агентства.
Происшествия
Тело попавшей под лавину российской туристки обнаружено в Грузии
В горах Грузии обнаружено тело российской туристки, попавшей в субботу под снежную лавину на горнолыжном курорте Гудаури.
Культура
Автор саундтрека к сериалу «Бригада» утонул в Австралии
Общество
Канада эвакуирует своих граждан с лайнера в Японии
Политика
Скабеева назвала «украинским феноменом» правление Зеленского
Экономика
В Якутии договорились о строительстве моста через Лену
4. Одним из участников проекта станет «Ростех» Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через Лену подписано с консорциумом госкорпорации «Ростех» и группой «ВИС».
Хоккей
Голкипер «Тампы» Василевский установил историческое достижение в НХЛ
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Полицейские проводят проверку по факту аварии с участием рейсового автобуса, который сбил амурского тигра на дороге в Приморском крае, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД России по региону.
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Футбол
УЕФА решил отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
Палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить английский "Манчестер Сити" от участия в еврокубках в течение двух следующих сезонов.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии
Общество
Самых здоровых инвалидов обяжут платить за парковку
До 2018 года право бесплатно парковаться под знаком «Инвалид» было только у инвалидов первой и второй групп.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, не цензурных.
Единоборства
Курбан Шираев стал чемпионом Европы по вольной борьбе
Курбан Шираев из Дагестана стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте республиканского информагентства.
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Политика
Глава МИД Японии заявил о смене этапа переговоров с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги по итогам встречи в Мюнхене с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что переговоры с Россией, касающиеся проблематики заключения мирного договора, переходят на новый этап.
Происшествия
Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство
Спорт
Швед Дюплантис обновил свой мировой рекорд в прыжках с шестом
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Космос
Эксперты оценили опасность космического мусора для МКС
Политика
Драма в Мюнхене: «Глобальный порядок во главе с США — окончен»
Для завершения образа главы американской дипломатии не хватало разве что ковбойской шляпы, сапог со шпорами и стакана виски: элегантный костюм госсекретаря сильно контрастировал с его риторикой.
Происшествия