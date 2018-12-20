с чего всё началось

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

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