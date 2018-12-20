Политика
ИзвестияУкраина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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с чего всё началось
Киев, Тбилиси и Кишинев призвали ЕС учесть масштабы и амбициозность планируемых ими реформ в процессе европейской интеграции, указывается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Украины.Московский Комсомолецвчера в 19:39
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Политика
Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии
Политика
Пушков считает, что Евросоюз попал в поставленную для России «ловушку»
Пушков подчеркнул, что Евросоюз попал в собственную ловушку и теперь страны ЕС не знают, как выйти из тупика.
Общество
Трамп на своем лимузине откроет гонки NASCAR во Флориде
По данным телеканала Fox Business, Трампа пригласили на гонки Daytona 500 в качестве гостя.
Единоборства
Конор Макгрегор вызвал на бой Диего Санчеса
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал на победу Диего Санчеса на UFC Fight Night 167, вызвав его на бой.
Хоккей
Российский вратарь вошел в историю НХЛ
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский продлил серию без поражений в основное время до 21 матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и вошел в историю турнира.
Общество
Вильфанд пообещал раннюю весну в европейской части России
Первые признаки весны - устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, таяние снега и льда - появятся в европейской части России в этом году раньше обычного.
Гаджеты
Microsoft прекращает поддержку Windows 10 в версии 1809
На сегодняшний день компания Microsoft заявила о прекращении поддержки неудачной версии обновления с 12 мая 2020 года, о чём корпорации сообщила на своём официальном сайте.
Общество
В РПЦ назвали гражданских жен бесплатными проститутками
В Русской православной церкви (РПЦ) гражданских жен назвали бесплатными проститутками.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Культура
Лоза раскритиковал Собчак после вопроса журналистов о «Док-Токе»
Российский музыкант Юрий Лоза объяснил, что абсолютно не заинтересован в просмотре нового шоу ведущих Ксении Собчак и Александра Гордона "Док-Ток".
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
В «Газпроме» прокомментировали заявление главы Минэнерго США Дэна Бруйетта о том, что России не удастся самостоятельно завершить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Костромской губернатор назвал вещь страшнее коррупции
Губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции раскритиковал методы борьбы с коррупцией.
Здоровье
15 тысяч заразившихся за сутки: последние данные об эпидемии коронавируса
Число зараженных на борту растет, по последним имеющимся данным, 218 пассажиров, а также членов экипажа судна из различных стран заражены коронавирусом.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
Политика
Украинская община Крыма призывает Киев отказаться от полуострова
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров, сообщает РИА "Новости".
Политика
Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины не засматриваться на Крым, а вместо этого провести всеукраинский референдум и спросить у своего народа, "как жить дальше" стране.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Гаджеты
Xiaomi из-за коронавируса начала поднимать цены на смартфоны
Специалисты полагают, что повышение цены временное и связано оно с коронавирусом, из-за которого в Китае закрыли заводы.
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
Футбол
«Барселона» переиграла «Хетафе» в матче чемпионата Испании
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
Происшествия
Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге
Спорт
Кулижников вслед за Ворониной стал чемпионом мира с мировым рекордом
Россиянин Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по конькобежному спорту в США на дистанции 1000 метров.
Авто
Составлен рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России
Эксперты агентства «АвтоСТАТ-Инфо» составили рейтинг самых популярных китайских автомобилей в РФ.
Биатлон
Биатлонист Логинов выиграл свое первое золото чемпионата мира
Политика
План по Украине пропал с сайта Мюнхенской конференции
План по урегулированию ситуации на Украине, получивший название «12 шагов к большей безопасности на Украине и евроатлантическом регионе», исчез с официального сайта Мюнхенской конференции.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике
Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.