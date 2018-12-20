Политика

ИзвестияИзвестияУкраина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза финансовой поддержки

РИА Новости11:27

Волкер поместил в Восточной Европе Грузию и поддержал ее вступление в ЕС

REGNUM04:33

Украина, Грузия и Молдова вместе просят денег у Брюсселя

Комсомольская правда12:25

Украина, Грузия и Молдавия вместе попросили денег у ЕС

News.ru12:33

Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза

Известия17:16

Украина, Грузия и Молдавия вместе попросили денег у ЕС

Красная весна12:46

Украина, Грузия и Молдавия попросили у Евросоюза денег

Московский Комсомолец19:39
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Биатлон

Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону

Российская газета 10:07
Политика

Глава МИД ФРГ назвал условие для возобновления отношений с Россией

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что реализация минских договоренностей по Украине остается условием для полноценного обновления отношений между Германией и Россией.
Газета.Ru 12:19
Здоровье

Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть

По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения.
Газета.Ru 19:33
Армия и оружие

Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Avia.pro 21:49
Экономика

Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке

Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
РИА Новости 03:27
Политика

Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену

Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Газета.Ru 13:03
Армия и оружие

В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами

По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".
Российская газета 21:45
Политика

Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку

По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Российская газета 19:35
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285

На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, оно составило 285 человек.
Известия 08:03
Гаджеты

Новый Samsung в высоком разрешении

Инсайдер утверждает, что Samsung Galaxy A70e получит плоский экран диагональю 6,1 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, а также дактилоскопический датчик, который расположен на задней панели.
iXBT.com 22:35
Политика

Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
RT на русском 11:47
Армия и оружие

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

РБК 21:24
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Происшествия

В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид.
ТАСС 19:34
Здоровье

Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов

Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общественное телевидение России 07:33
Гаджеты

Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2

В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
ToDay News Ufa вчера в 10:07
Гаджеты

Стартуют продажи новых «умных» кроссовок Nike

Американская компания Nike с завтрашнего дня запускает продажи своих новых самозашнуровывающихся кроссовок Adapt BB 2.0.
UfaTime.ru 13:12
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости вчера в 10:26
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Происшествия

Калининградский стрелок умер в больнице

Интерфакс 15:00
Политика

Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
ТАСС 11:15
Общество

В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку

Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
РИА Новости вчера в 00:45
Шоу-бизнес

После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены

Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
РИА Стрела 12:53
Спорт

Кулижников с новым рекордом мира победил на ЧМ по конькобежному спорту

Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в американском Солт-Лейк-Сити с новым мировым рекордом.
Известия 17:02
Политика

Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии

Известия вчера в 17:52
Музыка

Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу

ToDay News Ufa 13:01
Общество

Ученые назвали главные критерии женщин при выборе мужчин

Народные новости 09:17
Общество

В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей

В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
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Шоу-бизнес

Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась с мужем

Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась с мужем Александром Ратниковым.
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Общество

«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам

В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.
РИА Новости 18:59
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