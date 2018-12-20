Политика
ИзвестияУкраина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
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Биатлон
Логинов выиграл спринт на чемпионате мира по биатлону
Политика
Глава МИД ФРГ назвал условие для возобновления отношений с Россией
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что реализация минских договоренностей по Украине остается условием для полноценного обновления отношений между Германией и Россией.
Здоровье
Диетологи рассказали, как есть сладкое и не толстеть
По мнению диетолога Перрос-Гирек Паскаль Гурдон, если человек не хочет набрать вес, то необходимо перестать употреблять сладкое, когда наступило чувство насыщения.
Армия и оружие
Эрдоган грозит России колоссальными потерями в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление, в котором сообщил о том, что отказывается от ранее выдвинутого требования о необходимости прекращения наступательной операции сирийской армии к концу февраля, поставив ультиматум о том, чтобы САА и Россия незамедлительно прекратили наступление, заявив о том, что в противном случае в Сирии начнутся огромные потери.
Экономика
Мишустин поручил проработать план по снижению выплат по ипотеке
Правительство поручило подготовить предложения по снижению выплат по ипотечным кредитам, следует из документа, опубликованного на сайте кабмина.
Политика
Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали подробности конфликта военных США с сирийцами
По словам представителя Минобороны, военные США "продемонстрировали пренебрежительное отношение к местному населению".
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 285
На круизном судне Diamond Princess выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, оно составило 285 человек.
Гаджеты
Новый Samsung в высоком разрешении
Инсайдер утверждает, что Samsung Galaxy A70e получит плоский экран диагональю 6,1 дюйма с каплевидным вырезом под фронтальную камеру, а также дактилоскопический датчик, который расположен на задней панели.
Политика
Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Происшествия
В Приморье рейсовый автобус сбил амурского тигра
Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Гаджеты
Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2
В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
Гаджеты
Стартуют продажи новых «умных» кроссовок Nike
Американская компания Nike с завтрашнего дня запускает продажи своих новых самозашнуровывающихся кроссовок Adapt BB 2.0.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Происшествия
Калининградский стрелок умер в больнице
Политика
Эрдоган утверждает, что Россия руководит войной в Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия руководит войной в Ливии.
Общество
В России инвалидам третьей группы предоставят бесплатную парковку
Определен порядок предоставления мест для бесплатной парковки инвалидам III группы, он вступит в силу 1 июля 2020 года, сообщается на сайте кабмина РФ.
Шоу-бизнес
После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Спорт
Кулижников с новым рекордом мира победил на ЧМ по конькобежному спорту
Российский конькобежец Павел Кулижников завоевал золотую медаль в забеге на 1000 м на чемпионате мира на отдельных дистанциях в американском Солт-Лейк-Сити с новым мировым рекордом.
Политика
Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Общество
Ученые назвали главные критерии женщин при выборе мужчин
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась с мужем
Звезда сериала «Гадалка» Анна Тараторкина развелась с мужем Александром Ратниковым.
Общество
«Профессиональное заболевание доярок» угрожает офисным работникам
В интервью радио Sputnik врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, как это заболевание перешло от доярок к офисному планктону, и какие упражнения помогут вам уберечься от него.