Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к сентябрьскому решению Евросоюза продлить антироссийские санкции.

Украина, Норвегия, Черногория и Албания продлили санкции против России

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