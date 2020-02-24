с чего всё началось

Уровень электоральной поддержки украинской правящей партии «Слуга народа» в феврале упал на 9% по сравнению с показателями января — до 36%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра имени Разумкова.

Политика Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука» Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

Политика Дуда назвал Россию «агрессором на Украине» Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является "агрессором на Украине" и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа.

Энергетика На Украине снизили цену на газ для населения На Украине в феврале 2020 года снизится на 15% оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей.

Общество ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Общество Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.

Политика Трамп надеется на примирение России и Украины В воскресенье, 23 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам на южной лужайке Белого дома, что хочет примирения России и Украины.

Армия и оружие В США объяснили заход американского эсминца в Черное море Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.

Политика Премьер Малайзии подал в отставку Как отмечает агентство Reuters, премьер Малайзии подал в отставку на фоне переговоров между членами правящего блока и оппозиционными группами о создании новой коалиции в правительстве.

Политика На Украине могут пересмотреть госзакон о языке В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».

Политика Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.

Политика Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

Происшествия Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.