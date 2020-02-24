Политика
RT на русскомОпрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине
Уровень электоральной поддержки украинской правящей партии «Слуга народа» в феврале упал на 9% по сравнению с показателями января — до 36%. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра имени Разумкова.
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с чего всё началось
«Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы В. Зеленский (40% среди тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать)», — говорится в опубликованном исследовании.RT на русском11:06
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Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Происшествия
Свыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу
Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Общество
Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса
Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Политика
Дуда назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является "агрессором на Украине" и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа.
Общество
КПП в Донбассе переходит на весенний график работы
Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
На Украине в феврале 2020 года снизится на 15% оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей.
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Технологии
Ученые решили проблему секса астронавтов в космосе с помощью эроботов
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»
Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Общество
Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
Политика
Трамп надеется на примирение России и Украины
В воскресенье, 23 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам на южной лужайке Белого дома, что хочет примирения России и Украины.
Шоу-бизнес
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
На кадрах молодая жена Потапа танцует под англоязычный трек в прозрачном корсете ультра – модного лимонного цвета.
Армия и оружие
В США объяснили заход американского эсминца в Черное море
Ракетный эсминец УРО "РОСС" Военно-морских сил (ВМС) США зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности в море, говорится в заявлении американских ВМС.
Политика
Премьер Малайзии подал в отставку
Как отмечает агентство Reuters, премьер Малайзии подал в отставку на фоне переговоров между членами правящего блока и оппозиционными группами о создании новой коалиции в правительстве.
Политика
На Украине могут пересмотреть госзакон о языке
В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».
Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Происшествия
Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину
Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.
Футбол
Сборная России впервые в истории проиграла в финале Кубка Легенд
Сборная России потерпела поражение от сборной звезд в финальном матча Кубка легенд. Встреча завершилась со счетом 6:5.
Политика
Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Хоккей
Овечкин поприветствовал Ковальчука в «Вашингтоне»
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала идеальную фигуру на пятый день после родов
Обычно после кесарева сечения женщин выписывают на пятые сутки, но врачи клиники в Майами решили отпустить Оксану на второй день.
Армия и оружие
Турецкие силы и оппозиция пытались атаковать сирийский Нейраб в Идлибе
Отмечается, что турецкие силы и сирийская оппозиция, выступающая на стороне Анкары, начали наземную операцию в направлении города Нейраб.
Политика
Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.