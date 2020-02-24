Политика

Газета.RuГазета.RuНазван президентский рейтинг Зеленского

Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром имени Разумкова. Кроме того, по данным на 24 февраля, президентский рейтинг Владимира Зеленского составляет 40%.
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с чего всё началось
«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных
 данных.
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