с чего всё началось

Рейтинг украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" снизился за месяц на 9% и составляет 36%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром имени Разумкова. Кроме того, по данным на 24 февраля, президентский рейтинг Владимира Зеленского составляет 40%.

Политика Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука» Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.

Политика Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.

Общество В КНР намерены искоренить привычку населения есть мясо диких животных Как следует из заявления, путём голосования в ходе заседания в понедельник, 24 февраля, комитет постановил «полностью запретить незаконную торговлю дикими животными, искоренить дурную привычку поедания мяса диких животных и обеспечить эффективную защиту безопасности жизни и здоровья населения».

Политика В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.

Здоровье Минздрав предложил кормить россиян только йодированным хлебом Кому в России нужен йод Согласно исследованиям Эндокринологического научного центра Минздрава России, порядка 70% жителей РФ испытывают дефицит йода.

Энергетика Украина вновь провоцирует Молдавию на газовый конфликт с Россией Власти Украины провоцируют Молдавию начать переговоры с ЕС о закупках газа по так называемой реверсной схеме, вместо прямых покупок топлива у российского «Газпрома», передает корреспондент ИА REGNUM.

Кино Анонсированы новые «Звездные войны» Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.

Шоу-бизнес Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.

Футбол Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.

Армия и оружие Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море Украинские малые бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.

Технологии Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.

Общество В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане, сообщает оманское телевидение со ссылкой на заявление министерства здравоохранения султаната.

Здоровье Родовые сертификаты в России сделают электронными Как сообщили «Известия», в нынешнем году Минтруд, Минздрав и Фонд соцстрахования запустят родовые сертификаты в электронном виде.

Происшествия Рысь напала на дрессировщика в цирке Южной Осетии В цирке в Южной Осетии во время выступления рысь напала на дрессировщика. Об этом сообщает Sputnik Южная Осетия.