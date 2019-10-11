Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruУкраина — Литва. 11.10.2019. Где смотреть матч онлайн

Украина — Литва
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
56′
57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
58′
Марлос
Евгений Коноплянка
59′
62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
64′
73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
73′
77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
1 фото
В пятницу, 11 октября, в матче 7-го тура группового этапа отбора на Евро-2020 Украина примет Литву. Последний матч между этими командами, который состоялся 7 сентября, завершился со счетом 3:0 в пользу украинцев.
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