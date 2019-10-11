Футбол

Sport24.ruSport24.ruУкраина — Литва. Видеотрансляция

Украина — Литва
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
56′
57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
58′
Марлос
Евгений Коноплянка
59′
62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
64′
73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
73′
77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
1 фото
Если у вас возникли трудности с покупкой трансляции или технический сбой, просьба написать на support@matchtv.ru. В предыдущем туре Украина встречалась с Литвой на ее поле и одержала победу со счетом 3:0.
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