Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruУкраина — Литва 1:0 (Перерыв)

Украина — Литва
1 – 0
Перерыв
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
11 октября состоится отборочный матч к Евро-2020 Португалия — Люксембург, который пройдет на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и начнется в 21:45. Букмекеры считают, что у гостей практически нет шансов в предстоящей игре.
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