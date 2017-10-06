Футбол
ProstoProSportУкраина — Литва 2:0
Руслан Малиновский
|29′
|54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
|56′
|57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
|58′
Марлос
Евгений Коноплянка
|59′
|62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
|64′
|73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
|73′
|77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
Украина
Расстановка 4‑3‑3
12
Пятов
19
Болбат
4
Кривцов
22
Матвиенко
2
Соболь
17
Зинченко
5
Сидорчук
8
Малиновский
2 ×
15
Цыганков
18
Мораес
10
Коноплянка
12
Черниаускас
13
Миколиунас
2
Климависиус
4
Гирдвайнис
20
Шимкус
21
Воробьевас
7
Жулпа
18
Вербицкас
11
Новиковас
9
Матулевичус
14
Ласицкас
Литва
Расстановка 4‑3‑3
В параллельном матче группы португальцы дома одолели сборную Люксембурга – 3:0. В этом квинтете лидируют украинцы, у которых после шести игр в активе 16 очков. 11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
Экономика
СК «Респект» отреагировал на намерение Госдумы проверить махинации
Бенефициар СК «Респект» Роман Цуркан прокомментировал инициативу главы комитета Госдумы по собственности Николая Николаева («Единая Россия») обратиться к правоохранительным органам с просьбой проверить работу страховщиков.
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
Технологии
РЛС для обнаружения миниатюрных беспилотников разработали в России
Футбол
Кейн посетовал на небрежность в матче со сборной Чехии
Благодаря победе сборная Чехии сравнялась с Англией по очкам – у обеих команд по 12 пунктов в группе А. При этом у англичан есть ещё одна игра в запасе.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии
Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
Киберспорт
Комментатор матчей по Hearstone ушел в отставку из-за решения Blizzard
Комментатор матчей по Hearstone Натан Замора, известный под ником ThatsAdmiable решил уйти в отставку из-за споров о решении Blizzard в отношении профессионального китайского геймера Blitzchung (настоящее имя — Чун Нг Вай).
Технологии
Carlsberg представила первые в мире бумажные бутылки для пива
Датская пивоваренная корпорация Carlsberg впервые представила два экспериментальных образца биоразлагаемых бутылок из бумаги.
Происшествия
Мать убийцы девятилетней девочки из Саратова похвалила сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Михаила Туватина назвала своего сына замечательным человеком.
Происшествия
Госдума после убийства в Саратове опубликовала опрос о смертной казни
В официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором пользователям предлагают высказать свое мнение о возвращении смертной казни в России.
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Политика
Вашингтон и Пекин согласовали частичное торговое соглашение
К вечеру четверга мало кто ожидал, что делегация Пекина задержится в Вашингтоне до пятницы, но вице-премьер Лю Хэ остался и даже назначил личную встречу с Трампом.
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Футбол
Шнуров: «Никогда не стану болельщиком „Спартака“»
Известный музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров после поражения петербургского «Зенита» в матче баскетбольной Евролиги от испанской «Барселоны» заявил, что никогда не будет болеть за московский «Спартак».
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Авто
Началось производство нового Nissan Juke
Напомним, что новое поколение компактного кроссовера Nissan Juke было разработан и спроектировано полностью специалистами марки в Великобритании, с европейским дизайном автопроизводителя и команды R & D в Паддингтон, Лондон и Крэнфилде, Бедфордшире.
Кино
«Тайна печати дракона» провалилась в российском прокате
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Политика
Зеленский не исключает выход из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона 10 октября заявил журналистам, что если власти страны не примут "формулу Штайнмайера" и не введут особый статус для Донбасса, то Украине придётся выйти из минского формата урегулирования конфликта на юго-востоке страны.
Шоу-бизнес
Суд разобрался с долгами и наследниками Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы поставил точку в запутанном деле о долгах и наследстве скончавшейся в марте 2019 года певицы Юлии Началовой.
Единоборства
Тайсон Фьюри подерется с рестлером
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Политика
Трамп завел аккаунт на стриминговой платформе Twitch
Хоккей
Величкин ушел с поста вице-президента магнитогорского «Металлурга»
Магнитогорский «Металлург» объявил на своем официальном сайте о расторжении контракта с вице-президентом клуба Геннадием Величкиным.
Политика
Зеленский признал отсталость украинского Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».