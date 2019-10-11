Футбол

Народные новостиНародные новостиДубль Малиновского обеспечил сборной Украины победу над Литвой

Украина — Литва
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
56′
57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
58′
Марлос
Евгений Коноплянка
59′
62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
64′
73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
73′
77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
Сборная Украины по футболу одолела сборную Литвы в матче отборочного тура чемпионата Европы 2020 года. Для украинцев этот матч был домашним, он состоялся в Харькове. Руслан Малиновский забил в ворота латвийцев оба мяча, на 29-ой и 58-ой минуте.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дубль Малиновского принёс победу Украине, которая в шаге от выхода на ЕВРО

РИА Новости16:44

Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой в матче отбора Евро-2020

Газета.Ru17:22

Украина одержала победу над Литвой в квалификации на Евро-2020

RT на русском17:00

Украинец Малиновский забил два красивых гола в матче отбора Евро-2020. Видео

Sport24.ru17:37

Сборная Украины одержала пятую победу подряд в отборе Евро-2020, обыграв Литву

Чемпионат16:35

Сборная Украины обыграла литовцев и повысила шансы на Евро-2020

ProstoProSport16:34

Дубль Малиновского принес Украине победу над Литвой, Португалия разгромила Люксембург

Спорт-Экспресс16:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
Здоровье

Минздрав нашел серьезные нарушения в работе онкоцентра Блохина

В работе НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина имеются нарушения.
Труд вчера в 08:30
Экономика

Набиуллина объяснила причины использования банковских карт и наличных

Наличные деньги и банковские карты не уйдут из использования по ряду причин.
Известия 09:25
Кино

Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru 21:25
Авто

Porsche и Boeing разработают летающий электромобиль

Немецкий производитель автомобилей и американская авиационная компания Boeing планируют разработать новый летательный аппарат премиум-класса, который можно будет эксплуатировать в городе.
Известия 08:16
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости 07:15
Политика

В ООН для экономии денег отключат отопление и закроют столовые

ООН столкнулась с крупнейшим кризисом наличных средств за последние 10 лет из-за недоплат государств в бюджет организации.
ТК Звезда 18:58
Происшествия

Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского

Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК 15:09
Гаджеты

«Яндекс» представляет понимающую жесты умную колонку

Компания «Яндекс» выпустит новую умную колонку. Станция «Мини» с голосовым помощником «Алисой» понимает не только слова, но и жесты.
Computerworld Россия вчера в 03:49
Общество

Навальный рассказал о желании прокуратуры арестовать его квартиру

BFM.ru 06:29
Политика

Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 06:02
Политика

Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
РБК 20:11
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался

35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Политика

Зеленский рассказал о шокированной поведением Порошенко Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим главой государства Петром Порошенко.
Известия 23:06
Общество

Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам

Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Primpress.ru вчера в 19:46
Автоспорт

Квалификацию «Формулы-1» на Гран-при Японии перенесли из-за тайфуна

Тайфун «Хагибис» стал причиной переноса квалификационных соревнований 17-го этапа «Формулы-1» Гран-при Японии.
РБК 02:22
Политика

Опрос показал отношение украинцев к федерализации

Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Взгляд.ру 14:57
Экономика

Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования

Например, в сфере вложений в акции через паевые инвестиционные фонды (ПИФы), ИИС и стратегии доверительного управления объем вложений мужчин вдвое превышает активы женщин.
РБК 03:01
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 16%

Капитал Yandex N. V. разделен на акции класса А и В. Значительная часть акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже.
РБК 10:57
Политика

Зеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Политика

Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии

Российская газета 06:18
Футбол

Гол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020

Гол хавбека сборной России Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии признан лучшим моментом дня по итогам матчей турнира.
Газета.Ru 22:16
Армия и оружие

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru 10:48
Политика

Якутский шаман Габышев решил возобновить поход на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, чей поход на Москву недавно прервали силовики, заявил, что готов его возобновить.
Московский Комсомолец вчера в 08:14
Политика

Власти оценили призывы вернуть в России смертную казнь

На странице Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос, в котором россиянам предложили оценить целесообразность возвращения смертной казни.
Lenta.ru 08:54
Кино

Marvel может снять женское супергеройское кино

Киностудия Marvel Studios намерена снять фильм о супергероях, в котором все роли будут принадлежать женщинам.
Газета.Ru вчера в 02:55
Происшествия

В Москве задержан сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов

Полиция задержала сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) Руслана Шаведдинова, сообщил директор ФБК Иван Жданов в твиттере.
Интерфакс 18:29
Гаджеты

Samsung привезла в РФ флагманский телевизор Samsung Q900R 8K

Газета DAILY 12:49
Здоровье

Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей

Минздрав Челябинской области объяснил зарплату медсестры из Магнитогорска в 2,9 тыс. рублей – девушка выложила фото расчетного листа в соцсети, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:47
Шоу-бизнес

Суд определил наследников имущества Юлии Началовой

В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Дни24 12:47
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное