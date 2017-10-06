Футбол

ProstoProSportProstoProSportУкраина — Литва 2:0

Украина — Литва
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
56′
57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
58′
Марлос
Евгений Коноплянка
59′
62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
64′
73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
73′
77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
В параллельном матче группы португальцы дома одолели сборную Люксембурга – 3:0. В этом квинтете лидируют украинцы, у которых после шести игр в активе 16 очков. 11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков.
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