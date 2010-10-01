Футбол

ProstoProSportProstoProSportУкраина — Литва 2:0 (2-й тайм)

Украина — Литва
2 – 0
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Металлист»
Руслан Малиновский
29′
54′
Арвидас Новиковас
Тарас Степаненко
56′
57′
Артурас Жулпа
Руслан Малиновский
58′
Марлос
Евгений Коноплянка
59′
62′
Витаутас Андрюшкявичус
Домантас Шимкус
Андрей Ярмоленко
Виктор Цыганков
64′
73′
Паулюс Голубицкас
Юстас Ласицкас
Тарас Степаненко
Сергей Сидорчук
73′
77′
Каролис Лаукжямис
Дейвидас Матулевичус
11 очков, но после пяти матчей набрали португальцы. Шансы на Евро-2020 еще сохраняют сербы, у которых после пяти встреч в активе семь очков. Потеряли шансы сыграть на чемпионате Европы сборные Люксембурга (четыре очка после шести игр) и Литвы (одно очко после шести игр).
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