Футбол
Soccer.ruУкраина — Португалия 1:0 (1-й тайм)
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
|6′
Тарас Степаненко
|25′
Андрей Ярмоленко
|27′
Украина
Расстановка 4‑5‑1
12
Пятов
21
Караваев
4
Кривцов
22
Матвиенко
16
Миколенко
7
Ярмоленко
17
Зинченко
6
Степаненко
8
Малиновский
11
Марлос
9
Яремчук
1
Патрисиу
2
Семеду
3
Пепе
4
Диаш
5
Геррейру
8
Моутинью
10
Мариу
13
Перейра
20
Силва
7
Роналду
17
Гедеш
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
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