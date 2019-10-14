Футбол

Soccer.ruSoccer.ruУкраина — Португалия 1:0 (1-й тайм)

Украина — Португалия
2 – 0
1-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
Андрей Ярмоленко
27′
2 фото
Стали известны стартовые составы Украины и Португалии на матч отбора Евро-2020.
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Стали известны стартовые составы Украины и Португалии перед очной игрой

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