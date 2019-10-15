Футбол

ProstoProSportProstoProSportУкраина — Португалия 2:1

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 14 октября
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Лидер португальцев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. В параллельном матче группы сборная Литвы дома уступила сербам – 1:2. Украинцы набрали 19 очков и обеспечили себе первое место по итогам группового этапа и путевку на Евро-2020.
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