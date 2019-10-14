Футбол

Sport24.ruSport24.ruУкраина — Португалия 2:1

Украина — Португалия
2 – 1
2-й тайм
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
1 фото
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал всего лишь шестым игроком в истории, которому удалось забить 700 голов, сообщает ESPN Stats & Info. Кроме того, он единственный действующий футболист, добившийся такого достижения.
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Украина — Португалия: Роналду забил 95-й мяч за сборную. До рекорда Даеи — 14 голов

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Роналду забил 700-й гол в карьере

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Роналду забил 700-й гол в карьере

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