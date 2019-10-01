Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruУкраина — Португалия: букмекеры назвали фаворита матча

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Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве и начнется в 21:45. Букмекеры оценили шансы соперников в предстоящей встрече. БК «Лига Ставок» считает Португалию фаворитом матча.
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