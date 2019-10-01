Футбол
Bookmaker-ratings.ruУкраина — Португалия: букмекеры назвали фаворита матча
Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве и начнется в 21:45. Букмекеры оценили шансы соперников в предстоящей встрече. БК «Лига Ставок» считает Португалию фаворитом матча.
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Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения об ударах России по больницам в САР
В сентябре российское оборонное ведомство опровергло сообщения Reuters о том, что боевые самолёты России нанесли удар по зоне деэскалации «Идлиб», нарушив тем самым перемирие.
Армия и оружие
Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом
Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность
Жена Игоря Николаева прокомментировала вторую беременность Поклонники были уверены, что Юлия Проскурякова ждет ребенка.
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Наука
Физики напрямую измерили волновую функцию запутанных поляризаций
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Авто
В аэропорту Симферополя протестировали грузовой электрокар
В международном аэропорту "Симферополь" испытали грузовой электромобиль, разработанный и изготовленный на крымском научно-производственном предприятии "Эльтавр".
Здоровье
У пожаловавшейся на слабость москвички нашли опухоль диаметром 50 см
"В ходе вмешательства выяснилось, что опухоль размерами 50 х 40 см исходила из правого яичника, а матка была увеличена размерами до 14 недель условной беременности за счет миоматозных узлов", – рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе департамента здравоохранения.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о согласии России с турецким вторжением в Кобани
Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии днем 9 октября.
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
Политика
В Крыму ответили преемнице Меркель на слова о присоединении к России
Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал РБК слова Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемницы канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера партии ХДС, о том, что при присоединении Крыма к России было нарушено международное право.
Происшествия
Станция «Выставочная» московского метро временно закрыта на вход
Станция московского метрополитена "Выставочная" Филевской линии временно закрыта на вход для пассажиров.
Общество
В «Матросской тишине» сменился начальник
Экс-глава томского следственного изолятора Виктор Пастушенко возглавил московское СИЗО "Матросская тишина", сообщает "Интерфакс" представителя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Bloomberg пишет, что это может затруднить выход криптовалюты Libra на внутренний рынок.
Общество
Комитет вручил премию банка Швеции имени Альфреда Нобеля
Эстер Дюфло, Абхиджит Банерджи и Майкл Кремер стали лауреатами премии государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля за «экспериментальный подход к снижению глобального уровня бедности».
Футбол
Украина — Сербия: Зинченко сыграет с первых минут
Бывший защитник «Уфы», игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко начнет встречу с первых минут.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 45
Число жертв разрушительного тайфуна "Хагибис", который прошел через центральные и восточные районы Японии в минувшие выходные, достигло 45 человек.
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Общество
Минпромторг предложил перерабатывать просроченные продукты
Минпромторг подготовил проект, позволяющий направлять просроченные товары на вторичную переработку.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд Равшаны Курковой опубликовал их первые совместные фото
Бизнесмен опубликовал в своем Instagram милую серию фото, на которых держит свою возлюбленную за руку.
Политика
Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство
На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.
Шоу-бизнес
Олег Майами извинился перед Максимом Фадеевым за оскорбление
Певец Олег Майами принес официальные извинения своему бывшему продюсеру — Максиму Фадееву.
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла ухудшение состояния актрисы
Семья Анастасии Заворотнюк опровергла заголовки в СМИ по поводу ухудшения состояния актрисы. Об этом они сообщили в Instagram.
Политика
РФПИ и саудовская TAQNIA вложатся в модернизацию ракеты «Старт-1»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовская инвестиционная компания TAQNIA объявили о сотрудничестве по проекту развития коммерческого использования отечественной ракеты-носителя «Старт-1».