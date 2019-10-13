Букмекеры оценили шансы соперников в предстоящей встрече. БК «Лига Ставок» считает Португалию фаворитом матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2,2, что соответствует вероятности 45%.

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