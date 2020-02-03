Политика
Газета.RuНа Украине анонсировали новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды. Об этом сообщает издание "Главком". По его словам, Киев думает над обоснованностью и возможностью "подачи еще одного-двух исков в ближайшее время".
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Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.РИА Новости19:32
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