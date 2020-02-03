Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине анонсировали новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды. Об этом сообщает издание "Главком". По его словам, Киев думает над обоснованностью и возможностью "подачи еще одного-двух исков в ближайшее время".
Читать в источнике
Комментировать120
с чего всё началось
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком
", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
РИА Новости19:32

Подробнее о событии

Украина собирается подать против России пару новых исков в международные суды

ФАН12:29

Украина анонсировала новые иски против России

РИА Новости19:32

Министр юстиции Украины пригрозил России новыми исками

РБК15:24

Украина готовит против России иски в международные суды. «Это будет сюрпризом»

URA.Ru12:40

Украина хочет подать еще пару исков против России

Красная весна21:26

Минюст Украины собрался подать «один-два» новых иска против России

Известия12:25

В Киеве заявили, что Украина готовит «один-два иска» против России в международные суды

ТАСС12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 23:03, Ашберн
Политика

В Айове начались собрания партактива

Бывший конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, первым объявивший о намерении добиваться выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии, за три дня до собраний партийных активистов в Айове объявил о выходе из борьбы.
ТАСС 20:05
Общество

В Иркутской области поставщику молока в школу запретили розлив

Запрещён розлив молока в цехе № 2 на 30 суток. Судебные приставы уже приостановили деятельность данного цеха.
Байкал-Daily 21:59
Происшествия

При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
РБК 21:02
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Певица МакSим попала в больницу. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ сегодня, 3 февраля.
МОЁ! Оnline Воронеж 14:27
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК вчера в 23:01
Общество

В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
RT на русском 09:21
Шоу-бизнес

Валерия провела тренировку для подписчиков

WomanHit.ru 11:13
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
REGNUM 15:50
Шоу-бизнес

Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском

Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Что происходит 15:11
Политика

Рейтинг доверия к Зеленскому опустился ниже 50%

Рейтинг доверия украинцев к президенту страны Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного «Центром социального мониторинга» и Украинским институтом социальных исследований с 24 по 28 января 2020 г.
Известия 06:16
Общество

В США начали расследование против братьев Ананьевых

Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Коммерсантъ 18:18
Происшествия

В Гонконге зафиксирован первый случай смерти от коронавируса

Коммерсантъ 21:59
Здоровье

Мишустин допустил депортацию из России иностранцев с коронавирусом

В России приняты все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин; он также сообщил, что находящиеся в РФ иностранцы, у которых выявили новую инфекцию, могут быть депортированы из страны.
Интерфакс 02:36
Шоу-бизнес

Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански.
Lenta.ru 19:14
Шоу-бизнес

61-летняя Ольга Зарубина выходит замуж за иностранца

RuNews24.ru 06:55
Гаджеты

Realme на выставке MWC 2020 представит свой первый телевизор

Realme официально была зарегистрирована 6 мая 2018 года, при этом она уже смогла завоевать индийский рынок, и активно сейчас себя рекламирует в России.
Astera 16:25
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет

На просторах персонального микроблога знаменитость показала, как выглядела в юные годы.
ГлобалМСК.ру 11:06
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

REGNUM 07:17
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM 09:55
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочку

Актриса Милла Йовович родила третьего ребенка.
РЕН ТВ вчера в 19:04
Общество

«Магнит» приостановил импорт фруктов и овощей из Китая

Коммерсантъ 06:07
Наука

Отказ от курения снижает риск развития рака легких

Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Волга-Медиа вчера в 23:25
Происшествия

Один из пострадавших в ДТП в Твери умер в больнице

Шесть человек, по уточненным данным, пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Твери.
ТАСС 08:12
Общество

В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса

Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
RT на русском 21:37
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости 22:18
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru 06:21
Политика

Эстония упрекнула Россию за отказ признавать Тартуский мирный договор

Эстонский МИД раскритиковал Россию за отказ признавать Тартуский мирный договор (мирный договор между РСФСР и Эстонией) и якобы фальсификацию истории, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 05:49
Гаджеты

МегаФон раздаёт два смартфона Xiaomi по цене одного

Сегодня компания МегаФон запустила акцию — при покупке смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Pro можно получить в подарок Xiaomi Redmi 7A.
Ferra 11:12
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Футбол

ЦСКА интересуется нападающим «Бернли»

Нападающий Бернли Матей Выдра может перейти в московский ЦСКА.
Советский спорт 10:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Леонтьевич Малюська
Украинский юрист
Украинский юрист и бизнесмен. Председатель правления BRDO/World Bank Group. Народный депутат Украины 9-го созыва от партии «Слуга народа». С 29 августа 2019 года министр юстиции Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное