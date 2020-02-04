Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина анонсировала новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком». Глава украинского Минюста уточнил, что сейчас Киев «думает над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время».
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с чего всё началось
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком
", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
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