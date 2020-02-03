с чего всё началось

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком». Глава украинского Минюста уточнил, что сейчас Киев «думает над обоснованностью и возможностью подачи еще одного-двух исков в ближайшее время».

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Спорт Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо сломал палец на руке и пропустит предстоящий этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Происшествия Соцработник похищала деньги у инвалидов и пенсионеров на Сахалине В Сахалинской области следователи возбудили уголовное дело в отношения сотрудницы центра медико-социальной реабилитации "Чайка", которая украла деньги у инвалидов, пенсионеров и ветерана Великой Отечественной войны.

Общество Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.

Политика Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.

Политика ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.

Общество Минтранс намерен высаживать из электричек музыкантов и меломанов Министерство транспорта РФ внесло предложения, предписывающие высаживать из электричек за игру на инструментах, громкую музыку, грязную одежду и плохой запах.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике рака Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дала рекомендации по профилактике онкозаболеваний.

Технологии Google создала альтернативу YouTube Пользователи теперь могут оценить новое приложение Google Tangi. Схожая с YouTube программа имеет те же гайды и разные лайфхаки.

Здоровье В 23 регионах России превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ "Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 23-х субъектах Российской Федерации, а также в 8-ми центральных городах субъектов Российской Федерации", - рассказали в ведомстве.