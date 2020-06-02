Политика

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Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Глава МИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»

Газета.Ru07:29

На Украине анонсировали переговоры глав МИД стран нормандского формата

RT на русском07:17

В МИД заявили, что у РФ нет информации о новом разговоре глав МИД «нормандской четверки»

ТАСС07:42

В МИД Украины заявили о подготовке к встрече в «нормандском формате»

РЕН ТВ07:14

Россию не уведомляли о планирующемся саммите «нормандской четверки»

Известия08:08

Хайко Маас оценил возможность реализации решений «нормандской четверки»

РИА Новости07:36

Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»

Lenta.ru07:16
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Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

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Политика

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Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем

Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
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Здоровье

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Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
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В Петербурге ученик колледжа задержан по подозрению в убийстве матери.
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Дмитрий Иванович Кулеба
Украинский дипломат и коммуникатор. Министр иностранных дел Украины. Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции с 29 августа 2019 года по 4 марта 2020 года.
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Хайко Маас
Немецкий политик
Немецкий политик, член Социал-демократической партии (СДПГ). С 14 марта 2018 года министр иностранных дел Германии в четвёртом правительстве Ангелы Меркель. До этого он был лидером фракции СДПГ в ландтаге Саара с 1999 года и министром юстиции Германии в 2013-2018 годах.
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