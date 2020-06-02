Политика
РИА НовостиМИД Украины анонсировал переговоры в «нормандском формате»
Работа в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) по Донбассу продолжится, разговор на уровне министров иностранных дел состоится в ближайшее время, заявил во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Политика
Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции.
Известия вчера в 11:41
Космос
Пришли за Маском. На кадрах запуска Dragon Crew обнаружили НЛО
Пользователи Сети обнаружили на кадрах трансляции старта американского корабля Dragon Crew компании Илона Маска SpaceX необычный объект и предположили, что это может быть НЛО.
Радио Sputnik 08:05
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США
Как сообщает РИА Новости, такое мнение высказала экс-советник бывшего американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс в беседе с телеведущим Вольфом Блитцером.
Городовой вчера в 02:01
Общество
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» передал Минобороны новые гаубицы
Предприятие «Уралвагонзавод», которое располагается в Нижнем Тагиле, передало Минобороны РФ партию модернизированных гаубиц «Мста-С».
Уральский меридиан 08:16
Политика
В ЕС поддержали право американцев на мирные протесты
Поддержку мирным протестам в США и осуждение насилия и расизма выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 2 июня на пресс-конференции.
ИА Красная Весна 07:12
Общество
В Минобороны рассказали о продолжительности парада Победы в Москве
Парад Победы в Москве, который состоится 24 июня, будет продолжаться до 1,5 часа.
Известия 07:18
Игры
Diablo IV: новые 20-минут похождений за варвара
В сети появился новый 20-минутный ролик с игровым процессом долгожданной hack’n’slash – Diablo IV, которую создаёт Blizzard Entertainment.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Футбол
Чернышенко назвал дату возобновления РПЛ
Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о том, что сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:21
Здоровье
В Ульяновской области за неделю заразились коронавирусом 87 медиков
За 7 дней анализ на коронавирус сдали 3195 медиков, входящих в группу риска, а это 75% от общего количества медицинских работников.
Первый ульяновский портал 08:24
Политика
Боррель: США могут лишь пригласить Россию в G7 наблюдателем
Как сообщало ИА REGNUM, 1июня президент США Дональд Трамп сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что хочет пригласить его на предстоящий саммит Группы семи.
REGNUM 07:39
Здоровье
Голикову попросили срочно защитить медиков
К зампреду правительства Татьяне Голиковой обратились врачи, благотворители и к эксперты с просьбой принять срочные меры по поводу дефицита средств индивидуальной защиты для медиков.
Соловей.Инфо вчера в 02:32
Наука
«Росатом» представил новый метод борьбы с коронавирусом
Специалисты научного центра госкорпорации «Росатом», Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ), разработали новый подход к лечению коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 22:34
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Авто
До премьеры раскрыли внешность BMW 4-Series
Официальный дебют нового BMW 4-Series в кузове купе состоится во вторник, 2 июня.
SpeedMe 31 мая в 23:31
Игры
Sony рассказала, что PlayStation 5 не будет дешевой консолью
В Сети появилось новое высказывание одного из высокопоставленных чинов Sony, касающееся цены на консоль нового поколения – PS5.
Faktom 31 мая в 13:21
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36
Здоровье
У 70 человек в онкодиспансере в Барнауле выявлен коронавирус
В Барнауле коронавирус подтверждён у 70 человек из онкологического диспансера. На карантин до 10 июня закрыт корпус на улице Никитина.
Evo-rus.com 01:05
Общество
В России могут начать вакцинацию от коронавируса осенью
Массовая вакцинация от коронавируса может начаться осенью, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 08:14
Общество
В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре.
Известия 02:41
Общество
Пандемия обострила многие вопросы трудового права, заявил Медведев
Пандемия коронавируса обострила многие вопросы в сфере трудового права в РФ, заявил во вторник лидер "Единой России" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:25
Киберспорт
Состоялся релиз геройского шутера Valorant от Riot Games
Inc-news.ru 04:06
Происшествия
В Петербурге ученик колледжа подозревается в убийстве матери
В Петербурге ученик колледжа задержан по подозрению в убийстве матери.
Газета.Ru 04:55
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
RT на русском вчера в 18:21
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Общество
Власти Ростовской области рассказали о возможном смягчении ограничений
Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о том, как будет смягчаться режим самоизоляции в регионе в ближайшее время.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:12
Здоровье
В Ростовской области за сутки выявили 184 носителя коронавируса
Ростов-на-Дону, 1 июня 2020, 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:54
Общество
СФ одобрил закон об увеличении размера выплат за первого ребенка
Совет Федерации на очередном заседании во вторник, 2 июня, одобрил закон об увеличении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет.
Известия 04:57