Киев анонсировал скорую встречу глав МИД "нормандской четверки". Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на выступление главы внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы. Чиновник заявил об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с немецким коллегой Хайко Маасом.

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