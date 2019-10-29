Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомУкраина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма

Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом. Об этом сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ. Отмечается, что манёвры состоятся на испытательном полигоне Ягорлык.
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Украина объявила об учениях с ракетными стрельбами на границе с Крымом

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