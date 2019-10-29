Армия и оружие
RT на русскомУкраина анонсировала учения с ракетными стрельбами вблизи Крыма
Тактические учения с ракетными стрельбами пройдут с 31 октября по 4 ноября в Херсонской области Украины, у границы с Крымом. Об этом сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ. Отмечается, что манёвры состоятся на испытательном полигоне Ягорлык.
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Политика
Украина заявила о начале разведения сил в Золотом
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Общество
Налоговые льготы для российских дачников вступили в силу
В России 29 октября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, согласно которым взносы собственников садовых или огородных земельных участков, которые не состоят в товариществе, освобождаются от налога на прибыль.
Политика
Кремль назвал условие для договоренностей с Украиной по газу
Песков напомнил, что позиция Москвы по этому вопросу была изложена накануне в ходе трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины.
Политика
Путин открыл памятник Евгению Примакову в Москве
Сегодня, 29 октября, в Москве в сквере напротив здания МИД РФ на Смоленской площади открыли памятник выдающемуся государственному деятелю Евгению Примакову.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
Экономика
ЦБ и Минфин представили систему добровольных пенсионных накоплений
Банк России и Минфин разработали систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП), сообщили замминистр финансов РФ Алексей Моисеев и первый зампред ЦБ Сергей Швецов, представившие соответствующий законопроект.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Футбол
Ибрагимович объявил, что возвращается в Испанию
Происшествия
В Петербурге пришли с обысками из-за строительства «Газпром Арены»
В Санкт-Петербурге начались обыски из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве стадиона на Крестовском острове («Газпром Арена»).
Общество
Росатом опубликовал документы о работе немцев в атомном проекте СССР
Росатом впервые обнародовал документы и биографии немецких физиков, помогавших создавать в атомную бомбу в СССР после Великой Отечественной войны.
Армия и оружие
Колонна военной полиции РФ попала под обстрел в Сирии
Шесть человек получили ранения в результате артобстрела погранперехода Дарбасийя на северо-западе Сирии в момент прохода там колонны российской военной полиции.
Армия и оружие
В штабе министерства обороны Йемена произошел взрыв
По словам источника, «взрыв прогремел во временном штабе йеменской армии в провинции Маариб, где проходила встреча министра с рядом руководителей министерства, что, согласно предварительным данным, привело к гибели двух военнослужащих и ранению других», передает РИА «Новости».
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Политика
В Кремле назвали плюсы от контрсанкций
«Есть определённые «плюсы» и для импортозамещения, для развития национальных секторов экономики».
Общество
Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
Единоборства
212-килограммовый российский боец выиграл свой первый бой за 20 секунд
Поединок был завершён практически сразу после начала - уже на 20-й секунде, когда Вильданов после серии ударов прижал соперника, который сразу же принял решение сдаться.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Эксперты полагают, что количество моногородов будет сокращаться по двум причинам: если численность населения составляет менее 3 тыс. человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Происшествия
Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве
Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Общество
Украинские политологи подрались в студии у Соловьева
Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «Фред заменит Погба на какое-то время»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер объяснил, кто из игроков займет место травмированного Поля Погба в основном составе.
Общество
ЕСПЧ обязал РФ выплатить компенсацию «Новой газете» и ее сотруднику
Российские судебные власти поддержали истца и в итоге постановили, что ему должны выплатить компенсацию в 50 тыс. рублей.
Политика
Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи
Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
Политика
Корабли НАТО прибыли в порт Одессы
Четыре корабля Североатлантического альянса прибыли в порт Одессы.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала жизнерадостное фото в Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, предположительно, борющейся с тяжелой болезнью, опубликовала жизнерадостный снимок в Сети.