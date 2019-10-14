Криштиану Роналду приехал в Киев оформлять свой 700-й гол в карьере (некоторые источники считали, что 700-й был Люксембургу, но таких меньшинство). А еще повидаться со старым знакомым. Свой гол Криштиану забил, но не сразу.

Украина дала Роналду забить 700-й гол. А больше ничего: у Шевченко шикарная команда, она уже на Евро

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