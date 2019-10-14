Футбол

Sport24.ruSport24.ruУкраина дала Роналду забить 700-й гол. А больше ничего: у Шевченко шикарная команда, она уже на Евро

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
Криштиану Роналду приехал в Киев оформлять свой 700-й гол в карьере (некоторые источники считали, что 700-й был Люксембургу, но таких меньшинство). А еще повидаться со старым знакомым. Свой гол Криштиану забил, но не сразу.
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