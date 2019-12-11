Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года. Об этом сообщил представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников.

Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям

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