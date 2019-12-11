Политика

RT на русскомRT на русскомУкраина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям

Украина намерена подготовить план изменений в Минские соглашения до следующей встречи в нормандском формате, запланированной на март 2020 года. Об этом сообщил представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Киев подготовит изменения в минские соглашения к следующей встрече «нормандской четверки»

ТАСС13:45

Киев решил изменить Минские соглашения

Известия14:17

Украина до марта 2020 года подготовит изменения к Минским соглашениям

RT на русском14:00

Украина подготовит изменения в Минские соглашения к новому нормандскому саммиту

Газета.Ru14:07

Киев готов сделать «домашнее задание» к следующему нормандскому саммиту

REGNUM14:06

В Киеве заявили о подготовке изменений к минским соглашениям

Взгляд.ру13:55

Украинский президент перенимает тактику своего предшественника в вопросе Донбасса

Коммерсантъвчера в 14:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Транспорт

Движение по Крымскому мосту могут ограничить

Крым 24 08:16
Футбол

Дженнаро Гаттузо возглавил «Наполи»

Дженнаро Гаттузо возглавил итальянский "Наполи", сообщает пресс-служба футбольного клуба.
РИА Новости 12:23
Происшествия

Экс-замглавы «Росгеологии» осужден на 3,5 года

Газета.Ru 13:02
Армия и оружие

Конвой США не смог проехать к русской базе у аэропорта Камышлы в Сирии

На контрольно-пропускном пункте правительственных войск Сирии рядом с аэропортом Камышлы остановили американский военный конвой.
Народные новости 07:30
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

РИА Новости 07:00
Политика

Глава ДНР выдвинул ультиматум Киеву

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин выдвинул ультиматум украинскому правительству.
Профиль 06:53
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о женитьбе

Юморист Евгений Петросян отреагировал на публикации СМИ о его новом браке. Соответствующий пост артист опубликовал в своем инстаграме.
РИА Новости 10:24
Экономика

Премьер Украины рассказал, кто проигрывает от укрепления курса гривны

Премьер Украины признал существование проблемы — при снижении курса гривны не так уж стремительно падают цены.
REGNUM 08:39
Общество

В ФБК сообщили о получении нового перевода из-за границы

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) получил новый перевод в размере $100 из-за границы сразу после того, как подал в Минюст документы, необходимые для рассмотрения вопроса об исключении организации из реестра иностранных агентов.
РБК 14:18
Общество

Путин оценил неисполнение расходов бюджета на 1 трлн рублей

Президент России Владимир Путин прокомментировал неисполнение расходов федерального бюджета 2019 года в размере до 1 трлн рублей.
Газета.Ru 14:27
Общество

Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта.
Известия 11:29
Футбол

Гурам Аджоев: За первую часть сезона «Арсенал» заслужил твердую четверку

Руководитель тульского Арсенала Гурам Аджоев подвел итоги выступления команды в первой части чемпионата России.
Советский спорт 04:17
Политика

Комитет сената США одобрил новые санкции против России

Комитет по иностранным делам сената конгресса США утвердил законопроект, согласно которому могут быть введены новые санкции против российских физических и юридических лиц.
Life.ru 14:04
Политика

Россия не в тренде: эксперты оценили глобальную протестную активность

Что нового за год появилось в технологиях протеста, каковы главные темы общественной повестки в разных странах и каково место событий в России в мировом протестном тренде, обсудили российские политические эксперты.
РИА Новости 12:28
Общество

Самым комфортным городом для жизни в России назвали Краснодар

Газета.Ru 06:22
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование в трех сирийских провинциях

Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасаке, Ракка и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 14:04
Общество

В Италии нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад

В Италии случайно нашли картину Густава Климта, украденную 22 года назад.
Россия – Культура 12:26
Экономика

Производитель Milka и Alpen Gold отказался достраивать завод в Сибири

Производитель кондитерских изделий «Мон’дэлис Русь» (входит в американскую группу Mondelez International) решил не достраивать завод под Новосибирском, рассказал «Коммерсанту» представитель компании.
Ведомости 02:20
Энергетика

Польша приготовилась к остановке Украиной транзита газа

В PGNIG заявили, что если транзит газа прекратится и 1 января, и 18 мая, то возможности поставок газа в Польшу составят 28,6 миллиарда кубометров.
РИА Новости 11:36
Шоу-бизнес

Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»

Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
StarHit.ru вчера в 12:30
Политика

В Верховной Раде потребовали ответов от Зеленского из-за сделки с ТНТ

URA.Ru 14:31
Происшествия

В Мурманске задержали готовившего теракт члена «Правого сектора»

Сотрудники ФСБ задержали сторонника украинской экстремистской организации "Правый сектор", которая запрещена в России.
Газета.Ru 07:58
Культура

Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
iReactor 02:18
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» обыграл «Партизан» в матче Еврокубка

Сегодня, 11 декабря «Локомотив-Кубань» одолел сербский «Партизан» в домашнем матче регулярного чемпионата Еврокубка.
ProstoProSport 14:24
Авто

Skoda показала в России новый Rapid

11 декабря в Санкт-Петербурге прошел дебют новой генерации лифтбека Skoda Rapid.
SpeedMe 08:09
Общество

На Новодевичьем кладбище готовятся к прощанию с Юрием Лужковым

Московский Комсомолец 08:00
Общество

Супруга Семака рассказала о проклятиях фанатов «Зенита»

Супруга главного тренера петербургского "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о проклятиях болельщиков команды в ее адрес, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 11:46
Происшествия

Адвокат историка Соколова назвал возможные причины убийства аспирантки

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, считает, что в совершенном преступлении много мистических совпадений, а на его подзащитного мог повлиять противовирусный препарат.
REGNUM 06:32
Экономика

Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза

Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
РБК 08:25
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин расстался с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской

Российский певец Прохор Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 05:53
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное