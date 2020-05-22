Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд

Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.
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Украина и МВФ договорились об эквивалентном $5 млрд кредите

Газета.Ruвчера в 19:00

МВФ и Украина договорились о кредите на $5 млрд

РБКвчера в 19:28

Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:19

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

RT на русскомвчера в 19:08

МВФ и Украина достигли предварительного соглашения о кредите на $5 млрд на 1,5 года

ТАССвчера в 19:31

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о кредите stand-by на $5 млрд

Известиявчера в 18:48

Украина и МВФ достигли рабочей договоренности о резервном кредите

РИА Новостивчера в 18:44
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Общество

Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве

Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
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Происшествия

В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
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Происшествия

СМИ сообщили о выживших в результате падения пакистанского самолета

В результате падения самолета «Пакистанских авиалиний» рядом с аэропортом в городе Карачи есть выжившие.
Известия 08:53
Происшествия

В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик

Российская газета 09:05
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Общество

Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию

По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
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Политика

Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России

В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости 09:22
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Политика

Путин понадеялся не стать пациентом с коронавирусом

Президент России Владимир Путин не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.
Lenta.ru 09:42
Происшествия

Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины

Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
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Политика

МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США

Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 09:51
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ

Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
3,7K
Общество

Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела

Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
Общество

Половина украинских регионов не соответствуют условиям для смягчения карантина — Минздрав

Киев и еще 12 областей Украины не отвечают условиям для смягчения карантина.
Украина.ру 03:53
Кино

Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

Игромания.ру 20 мая в 07:31
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Общество

Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию

Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
REGNUM 05:13
Общество

В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
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Шоу-бизнес

Состояние сатирика Анатолия Трушкина резко ухудшилось

StarHit.ru 07:00
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Общество

Доля подростков среди инфицированных коронавирусом в России растет

Доля подростков 15-17 лет среди инфицированных коронавирусом в России в последние дни растет.
ТАСС 09:01
Армия и оружие

Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту

Коммерсантъ 09:12
6
Общество

Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня

Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
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Здоровье

В Саратове вторая женщина с коронавирусом родила ребенка

Вчера, 21 мая, в Саратове врачи приняли роды у второй женщины с коронавирусом.
Четвертая Власть 09:09
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Футбол

В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова

РИА Новости 10:20
Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
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Здоровье

В Петербурге ищут добровольцев для испытания вакцины против COVID-19

Ранее "ДП" писал о том, что в Петербурге начались испытания лекарства от осложнений COVID-19, разработанного компанией BIOCAD.
DP.RU 09:58
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Политика

Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском вчера в 09:36
2
Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Гаджеты

Apple выпустит AR-гарнитуру в форме очков Стива Джобса

Apple Glass могут представить осенью вместе с iPhone 12, но из-за пандемии полноценная презентация пройдёт только в марте следующего года.
The GEEK 09:50
Экономика

Российские торговые центры распродадут через Avito

На сайте Avito начали появляться объявления о продаже российских торговых центров (ТЦ). Это происходит на фоне падения выручки, низких поступлений от арендной платы и необходимости платить налоги, когда помещения простаивают.
Lenta.ru 09:39
Шоу-бизнес

Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой

Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
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Армия и оружие

Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ

Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН 06:32
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Спорт

Матыцин сообщил Путину о планах возобновления подготовки спортсменов

Глава ведомства на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил о планах по возобновлению тренировок по 21 виду спорта.
Pravda.Ru 09:39
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