Экономика
КоммерсантъУкраина и МВФ договорились о кредите в $5 млрд
Украина договорилась на рабочем уровне с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении кредита в 3,6 млрд SDR (специальные права заимствования, $5 млрд). Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В ближайшие недели соглашение должно рассмотреть руководство фонда.
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Общество
Собянин заявил о необходимости продления режима изоляции в Москве
Ограничения, введенные в Москве для борьбы с коронавирусом COVID-19, следует продлить, заявил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:33
Происшествия
В Златоусте после заражения коронавирусом умерла врач
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 апреля сообщал, что в больнице № 1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом, тогда в учреждении подтвердилось 44 случая заражения, позднее число заразившихся выросло до 122.
ТАСС 09:25
Происшествия
СМИ сообщили о выживших в результате падения пакистанского самолета
В результате падения самолета «Пакистанских авиалиний» рядом с аэропортом в городе Карачи есть выжившие.
Известия 08:53
Происшествия
В спецоперации против боевиков в Дагестане пострадал силовик
Российская газета 09:05
Общество
Петербургские инвалиды получили по 2000 рублей за самоизоляцию
По словам Беглова, единовременно по 2 тыс. рублей уже получили инвалиды I группы, инвалиды II группы старше 74 лет, а также те, кто находится на социальном обслуживании на дому.
REGNUM 02:29
Политика
Путин предупредил об угрозе второй волны коронавируса в России
В России осенью возможна вторая волна заболеваемости COVID-19, заявил Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
РИА Новости 09:22
Политика
Путин понадеялся не стать пациентом с коронавирусом
Президент России Владимир Путин не планирует заражаться коронавирусом и ложиться в больницу.
Lenta.ru 09:42
Происшествия
Под Житомиром произошло массовое убийство бойцов нацгвардии Украины
Погибшие были военнослужащими Национальной гвардии Украины и батальона имени Кульчицкого.
Газета.Ru 07:50
Политика
МИД РФ: Договор по открытому небу не умрет после выхода из него США
Договор по открытому небу скорее жив, чем мертв, уверен заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 09:51
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о гражданах РФ
Госдума сегодня, 21 мая, приняла закон о создании единого федерального информационного регистра сведений о населении России, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 07:16
Общество
Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела
Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
Общество
Половина украинских регионов не соответствуют условиям для смягчения карантина — Минздрав
Киев и еще 12 областей Украины не отвечают условиям для смягчения карантина.
Украина.ру 03:53
Кино
Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу
Игромания.ру 20 мая в 07:31
Общество
Петербуржцам разрешат прощаться с родственниками, несмотря на пандемию
Напомним, 19 мая главный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова распорядилась о том, что ритуал прощания со всеми покойными — умершими от COVID-19 или других причин — в условиях пандемии коронавируса проводить нельзя, что вызвало сильное негодование в обществе.
REGNUM 05:13
Общество
В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.
RT на русском 09:27
Шоу-бизнес
Состояние сатирика Анатолия Трушкина резко ухудшилось
StarHit.ru 07:00
Общество
Доля подростков среди инфицированных коронавирусом в России растет
Доля подростков 15-17 лет среди инфицированных коронавирусом в России в последние дни растет.
ТАСС 09:01
Армия и оружие
Запущенный с Плесецка военный спутник выведен на орбиту
Коммерсантъ 09:12
Общество
Ограничительные меры в Свердловской области продлили до 1 июня
Ограничительные меры в связи с коронавирусом будут продлены в Свердловской области до 1 июня.
ТАСС 09:39
Здоровье
В Саратове вторая женщина с коронавирусом родила ребенка
Вчера, 21 мая, в Саратове врачи приняли роды у второй женщины с коронавирусом.
Четвертая Власть 09:09
Футбол
В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова
РИА Новости 10:20
Происшествия
Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения
Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
Здоровье
В Петербурге ищут добровольцев для испытания вакцины против COVID-19
Ранее "ДП" писал о том, что в Петербурге начались испытания лекарства от осложнений COVID-19, разработанного компанией BIOCAD.
DP.RU 09:58
Политика
Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском вчера в 09:36
Армия и оружие
Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»
Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
Гаджеты
Apple выпустит AR-гарнитуру в форме очков Стива Джобса
Apple Glass могут представить осенью вместе с iPhone 12, но из-за пандемии полноценная презентация пройдёт только в марте следующего года.
The GEEK 09:50
Экономика
Российские торговые центры распродадут через Avito
На сайте Avito начали появляться объявления о продаже российских торговых центров (ТЦ). Это происходит на фоне падения выручки, низких поступлений от арендной платы и необходимости платить налоги, когда помещения простаивают.
Lenta.ru 09:39
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал романтичное видео с Пугачевой
Шоумен регулярно выкладывает в Сеть фото и видео с участием избранницы. На своей странице в Instagram юморист опубликовал романтичное видео.
Московский Комсомолец 08:04
Армия и оружие
Швыткин пообещал зеркальный ответ на учения НАТО у российских границ
Зеркальный ответ России В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин убежден, что учения НАТО в Латвии носят наступательно-агрессивный характер.
ФАН 06:32
Спорт
Матыцин сообщил Путину о планах возобновления подготовки спортсменов
Глава ведомства на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил о планах по возобновлению тренировок по 21 виду спорта.
Pravda.Ru 09:39