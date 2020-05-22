Экономика
Lenta.ruУкраина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о резервном кредите на сумму 5 миллиардов долларов. Об этом говорится в распространенном сообщении фонда, передает ТАСС.
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Происшествия
Дорожный «учитель» выстрелил в неугодного ему водителя в Иванове
После "бодания" на дороге противники встретились на парковке, однако к согласию им прийти не удалось, посыпались оскорбления, а напоследок дорожный "педагог" вытащил пистолет (предположительно, пневматический) и выстрелил в сторону машины своего противника.
Вести.Ru вчера в 09:13
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Экономика
МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%
Уровень безработицы в РФ в 2020 году вырастет до 5,7% с 4,6% в прошлом году, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
ТАСС вчера в 16:24
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом заболели за сутки 84 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 22 мая выявлено 84 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 02:04
Экономика
ЦБ сообщил о назначении нового зампреда
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин с 1 июня вступит в должность заместителя председателя Банка России, сообщила пресс-служба регулятора.
Rambler News Service 03:52
Космос
Получены самые убедительные свидетельства рождения новой планеты
Вести.Ru вчера в 05:05
Кино
Продюсер «Аватара 2» выложил в сеть закулисное фото с катерами
Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 07:46 — REGNUM Продюсер фильма «Аватар 2» Джон Ландау выложил в сеть фотографию со съёмочной площадки.
REGNUM 00:46
Общество
Более половины частных компаний назвали свое положение катастрофой
Больше половины предприятий малого и среднего бизнеса назвали «катастрофой» и «кризисом» то положение, в котором они оказались из-за пандемии.
Компания 03:09
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников, руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что его слова по поводу неизбежного заражения COVID-19 и смерти были вырваны из контекста и искажены.
РБК 20 мая в 03:42
Кино
В Fortnite показали трейлер «Довода» Кристофера Нолана
Cyber.sports.ru 01:31
Происшествия
В Саратовской области ликвидировали подпольный нефтезавод
РИА Новости 02:14
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:07
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Здоровье
1090 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Бурятии
На восемь часов утра 21 мая в Бурятии зарегистрировано 1090 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
Орда Инфо 20 мая в 21:33
Происшествия
В Красноярском крае коронавирус выявлен почти у 3 тысяч человек
Всего в Красноярском крае по состоянию на 22 мая коронавирус выявлен у 2971 человека. 659 человек вылечились (плюс 25 за сутки).
REGNUM 03:46
Экономика
Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию
Бывший муж российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов подтвердил свою госпитализацию. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Lenta.ru вчера в 12:45
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Происшествия
ФСИН обвинила France24 в дестабилизации социальной обстановки в России
Репортаж французского телеканала France24 о беспорядках в исправительной колонии №15 в городе Ангарске Иркутской области основан на недостоверной информации и имеет целью дестабилизировать обстановку в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Известия 04:07
Политика
МИД: Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу
Читайте такжеСША выдвинули ВОЗ условия для продолжения финансирования Вместе с тем, президент США Дональд Трамп не исключает, что его решение по выходу из Договора по открытому небу может быть изменено, если Москва начнет следовать документу и выполнять все прописанные в нем условия.
Общественное телевидение России 03:26
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34