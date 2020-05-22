Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о резервном кредите на сумму 5 миллиардов долларов. Об этом говорится в распространенном сообщении фонда, передает ТАСС.

Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса

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