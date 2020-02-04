с чего всё началось

Предмет возможных судебных исков министр не комментирует - по его словам, пусть это будет "сюрпризом". Малюська также напомнил, что сейчас Украина ведет пять исков против РФ. Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.

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