Политика
Газета.RuУкраина готовит новые судебные иски против России
Предмет возможных судебных исков министр не комментирует - по его словам, пусть это будет "сюрпризом". Малюська также напомнил, что сейчас Украина ведет пять исков против РФ. Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
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с чего всё началось
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.РИА Новостивчера в 19:32
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