Политика
Газета.RuУкраина готовит новые судебные иски против России
Предмет возможных судебных исков министр не комментирует - по его словам, пусть это будет "сюрпризом". Малюська также напомнил, что сейчас Украина ведет пять исков против РФ. Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
Читать в источнике
Оценить843
с чего всё началось
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.РИА Новостивчера в 19:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 03:36, Ашберн
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил обновленный Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Здоровье
Минздрав России готовится к масштабному распространению коронавируса
Россия готовится к возможному распространению коронавируса.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками
Политика
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным
Общество
В Нидерландах предъявлены обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Происшествия
В центре Киева застрелен известный пластический хирург
Жертвой киллера, которого разыскивают в Киеве и близлежащих регионах, оказался переехавший из Донецка в 2014-м году пластический и эстетический хирург Андрей Сотник - эксперт GEP DMK International и руководитель клиники DMK Ukraine.
Наука
Как выглядит Земля с высохшими океанами, показывает анимация
Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.
Авто
Новый Kia Sorento рассекретили до премьеры
Кроссовер KIA Sorento нового поколения, который уже неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые заметили без камуфляжа.
Общество
Георгий Андреев назначен заместителем министра инноваций Якутии
Георгий Андреев назначен заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия).
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала, как кормит новорожденную дочь грудью
Первой, кто поделился фотографией новорожденной малышки, стала ее сестра Эва: 12-летняя дочка Йовович и голливудского режиссера Пола Андерсона опубликовала снимок из роддома в Инстаграме.
Футбол
Кокорин сделал дубль в товарищеском матче за «Зенит-2»
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Шоу-бизнес
Асмус продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике
Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram фото в купальнике, продемонстрировав идеальную фигуру.
Общество
Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган»
Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".
Шоу-бизнес
Шоу Собчак появится на «Первом канале»
«Первый канал» сообщает, что шоу Собчак в скором времени появится в эфире. Это должно было произойти еще несколько месяцев назад.
Шоу-бизнес
Светлана Зейналова рассталась с отцом второго ребенка
Весной 2018-го Светлана родила маркетологу Дмитрию малышку Веронику, и в семье появился второй ребенок (пара также воспитывала дочь Александу от первого брака Зейналовой — прим. ред.). Но дети не смогли спасти из союз, и теперь телеведущая мечтает найти человека, близкого ей по духу.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
Самолет авиакомпании "Победа" рейса Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Общество
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020
Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Общество
Число блокировок в рунете снизилось
Вмешательства в свободу рунета стали более точечными, но общее число блокировок снизилось.
Общество
На Украине исправили платежки женщине, которой предложили продать пса
Кабинет министров Украины разобрался с платежками пенсионерки, которой депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар посоветовал продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги, сообщила заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив.
Общество
В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Экономика
Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд
Капитализация компании составила $140,5 млрд. Это сильнейший внутридневной рост котировок Tesla с мая 2013 года.
Общество
МВД предложило новые трехзначные комбинации в коды для автономеров
Трёхзначный код региона на автомобильных номерах, начинающийся с цифр от 2 до 9, предлагает установить МВД России.
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Политика
Минск опроверг информацию о создании учебного центра НАТО в Белоруссии
По данным «РИА Новости», ранее анонимные Telegram-каналы распространяли информацию, согласно которой белорусское министерство обороны ведет переговоры о размещении на территории Белоруссии учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».
Общество
Врач-диетолог назвала продукты, которые губят иммунитет
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые вредят иммунитету. Самым вредным продуктом специалист считает сахар.
Политика
Путин включил Краснова и Чуйченко в состав Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности страны нового генерального прокурора Игоря Краснова и министра юстиции Константина Чуйченко.