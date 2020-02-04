Политика

Газета.RuГазета.RuУкраина готовит новые судебные иски против России

Предмет возможных судебных исков министр не комментирует - по его словам, пусть это будет "сюрпризом". Малюська также напомнил, что сейчас Украина ведет пять исков против РФ. Министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.
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с чего всё началось
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил в интервью изданию "Главком
", что ведомство изучает возможность подачи новых исков против России в международные судебные инстанции.
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