На Украине сообщили о подготовке к новому обмену заключенными с Россией. Киев находится на завершающей стадии процесса подготовки, сообщил МИД Украины Вадим Пристайко. По словам Вадима Пристайко, планируется обмен тремя группами удерживаемых.

Украина готовится к новому обмену заключенными с Россией

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