Политика
ТАССУкраина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц
Процесс подготовки к обмену удерживаемыми лицами находится на решающей стадии, всего планируется обменять три группы граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинскому бюро "Радио свобода".
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Общество
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне в Москве закроется 15 ноября
Кинотеатр "Соловей", расположенный на Дружинниковской улице в центре Москвы, закроется 15 ноября.
ТАСС вчера в 12:08
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета вчера в 04:46
Автоспорт
Синоптики пообещали солнечное воскресенье в Сузуке
Если прогноз сбудется, и сотрудники автодрома успеют подготовить трассу, то перенесенная с воскресенья квалификация состоится завтра в 10 утра по местному времени.
Motorsport.com Россия 10:35
Футбол
Сборная Италии вышла на Евро-2020
Сборная Италии по футболу обыграла команду Греции в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Газета.Ru 17:24
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:06
Космос
Астрономы планируют снять на видео центр галактики
Для сравнения, центр Млечного Пути — квазар Стрелец А * весит "всего лишь" 4 миллиона масс Солнца.
Naked Science 06 октября в 20:02
Политика
В Совете Федерации изучат соглашение с США о разграничении в море
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила главам ряда комитетов (по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, по обороне и безопасности и по международным делам) вместе с профильными министерствами и ведомствами изучить соглашение о разграничении морских пространств.
ГЛАС.RU 09 октября в 10:55
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
РИА Новости 13:40
Музыка
На Первом канале стартовал новый сезон шоу «Голос»
11 октября на Первом канале стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Ведущим программы снова выступает Дмитрий Нагиев.
Культуромания 12:12
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
Российская газета вчера в 03:30
Наука
Кораллы оказались способны к регенерации
Ученые внимательно изучили кораллы в Средиземном море и пришли к выводу, что те из них, которая, как думалось ранее, погибли из-за теплового стресса, смогли вернуться к жизни.
SciencePop вчера в 01:12
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru 15:49
Происшествия
В центре Москвы произошла стрельба в ресторане
В ресторане на улице Большая Ордынка между двумя гражданами произошёл конфликт, закончившийся стрельбой.
RT на русском 17:15
Космос
Тихий океан глобально почистят с помощью новейшего аппарата
Poplawok.ru 09 октября в 20:09
Политика
Володин встретился с Эрдоганом в Стамбуле
Парламентская газета вчера в 13:58
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о травме сына
Телеведущая Юлия Барановская поделилась переживаниями с подписчиками и сообщила, что ее старший сын серьезно повредил руку, передает «Утро.ру».
Вечерняя Москва вчера в 05:08
Гаджеты
Создана операционная система Collapse OS для условий постапокалипсиса
Разработчик Вирджил Дюпри создал операционную систему Collapse OS.
Дни24 00:00
Музыка
Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
Музыканты легендарной группы «Кино» вновь выйдут на сцену Петербурга 31 октября 2020 года.
Росбалт 12:30
Армия и оружие
CNN: сирийские курды хотят просить помощи у России вместо США
"Сирийские демократические силы" намерены просить защиты от Турции у России.
Газета.Ru 16:59
Гаджеты
Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
News.ru вчера в 10:13
Происшествия
Появилось видео избиения звезды «Дома-2» на корпоративе
Участница реалити-шоу «Дома-2» Марго Овсянникова подверглась нападению неизвестной женщины во время выступления на корпоративе в подмосковном Серпухове.
Известия 16:29
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Футбол
Московское «Торпедо» обыграло «Спартак-2» и упрочило лидерство в ФНЛ
"Торпедо" набрало 43 очка и упрочило свое лидерство в ФНЛ.
Вести.Ru 07:10
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 01:27
Здоровье
Врач дал советы по борьбе с болью в суставах осенью
Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
MedikForum.ru 09 октября в 14:57
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина разводится с мужем после измены
Скандально известная Диана Шурыгина объявила о том, что разводится с мужем Андреем Шлягиным.
Вечерний курьер 08:09
Здоровье
Названы продукты, которые эффективно утоляют голод
Фасоль и горох содержат клетчатку. Люди, которые придерживаются диеты, чувствуют себя менее голодными, когда употребляют бобовые.
RuNews24.ru вчера в 07:23
Армия и оружие
СМИ США рассказали, как американский истребитель сбил сам себя
Истребитель ВВС США F11F Tiger подстрелил сам себя из пушки, инцидент произошел в 1956 году во время холодной войны.
РЕН ТВ 04:26