Политика

ТАССТАССУкраина готовится к обмену трех групп удерживаемых лиц

Процесс подготовки к обмену удерживаемыми лицами находится на решающей стадии, всего планируется обменять три группы граждан. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью украинскому бюро "Радио свобода".
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Вадим Владимирович Пристайко
Украинский политик
Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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