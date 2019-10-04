Политика
News.ruУкраина готовится к полной блокаде Донбасса
Власти не исключают физической изоляции ДНР и ЛНР с помощью разделительной стены. Они планируют оставить эту территорию без воды, тепла и электроэнергии. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
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с чего всё началось
Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.Коммерсантъвчера в 12:09
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Баскетбол
ЦСКА обыграл «Валенсию» на старте Евролиги
Газета.Ru 17:30
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала свой особняк
Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Культуромания 13:30
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Происшествия
В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину
Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.
Известия 16:24
Культура
Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
РИА Новости 15:10
Фигурное катание
Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy в Китае
ProstoProSport 09:21
Политика
Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире
Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
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Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат
Культуромания 01:25
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Sport24.ru 16:18
Политика
Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе
Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58
Общество
Анджелина Джоли воссоединилась с покинувшим ее сыном
Как призналась Джоли на предыдущей премьере того же фильма — в Лос-Анджелесе, состоявшейся на днях, она очень надеялась, но не была уверена, что Мэддокс прилетит к ней в Японию.
7Дней.ру 07:30
Энергетика
Роснедра оценили объем рентабельных запасов нефти в России
Всего в России 2,7 тыс. месторождений с запасами 28,9 млрд тонн нефти, в инвентаризацию вошли 719 месторождений — это около 92% всех запасов, при этом это всего 26% от всех месторождений.
Евразия Daily 01:28
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Музыка
Владимир Соловьев раскритиковал новую сатирическую песню БГ
Телеведущий Владимир Соловьев высказался критически о новой остросоциальной песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». По мнению Соловьева, на лидера «Аквариума» пагубно повлияло общение с украинскими пропагандистами.
KM.ru 04:47
Игры
Стрим: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Предрелизная трансляция
Прямая трансляция начнется в 18:00 по московскому времени.
Srnsk 02 октября в 10:12
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Общество
СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты
Московский Комсомолец 08:57
Политика
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском вчера в 13:37
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Футбол
«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву
Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Здоровье
Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»
Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Происшествия
Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта
Вертолеты являются самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП).
Lenta.ru 18:03
Транспорт
В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту
В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Гаджеты
Пользователей ряда смартфонов на Android предупредили об уязвимости
В операционной системе Android обнаружена серьезная уязвимость, которая позволяет мошенникам взломать устройства производителей Huawei, LG, Moto, Oppo, Pixel, Samsung и Xiaomi.
Известия 09:40
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10