Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.

с чего всё началось

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