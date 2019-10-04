Политика

News.ruNews.ruУкраина готовится к полной блокаде Донбасса

Власти не исключают физической изоляции ДНР и ЛНР с помощью разделительной стены. Они планируют оставить эту территорию без воды, тепла и электроэнергии. Контактная группа по Донбассу в Минске согласовала «формулу Штайнмайера», определяющую порядок вступления в силу закона об особом статусе региона.
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с чего всё началось

Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление

Противники плана урегулирования в Донбассе переходят в наступление В разных городах Украины не прекращаются протесты.
Коммерсантъвчера в 12:09

Подробнее о событии

Киев может решиться на полную блокаду ДНР и ЛНР

Национальная служба новостей09:16

Стало известно о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Lenta.ru05:41

СМИ: Донбасс ждет блокада в случае провала мирного соглашения

Телеканал 360°07:27

СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

РИА Новости08:18

СМИ узнали о планах Киева полностью блокировать Донбасс в случае провала переговоров

Росбалт06:34

СМИ узнали о плане Киева по полной блокаде Донбасса

Московский Комсомолец06:33

СМИ: Киев готовит резервный план по полной блокаде Донбасса

Life.ru08:54
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Баскетбол

ЦСКА обыграл «Валенсию» на старте Евролиги

Газета.Ru 17:30
Общество

Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда

Интерфакс 15:17
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые показала свой особняк

Американская актриса Анджелина Джоли впервые показала интерьеры своего особняка.
Культуромания 13:30
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Игры

В России заработал геймерский сервис Nvidia GeForce Now

Live24 05:24
Происшествия

В Петербурге полицейские после вымогательства взятки ограбили мужчину

Красносельский районный суд Петербурга арестовал на два месяца двух полицейских, которые, по данным следствия, сначала вымогали взятку у местного жителя, а потом при попытке скрыться от коллег ограбили и избили его.
Известия 16:24
Культура

Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
РИА Новости 15:10
Фигурное катание

Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy в Китае

ProstoProSport 09:21
Политика

Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире

Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
News.ru 04:39
Кино

«Джокер» с Хоакином Фениксом вышел в российский прокат

Культуромания 01:25
Футбол

Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ

Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Sport24.ru 16:18
Политика

Новый глава ЦИК Украины назвал условия для выборов в Донбассе

Новый председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов на неподконтрольных стране территориях Донбасса нужны условия, связанные с безопасностью и урегулированием этого вопроса в законодательстве.
RT на русском 15:58
Общество

Анджелина Джоли воссоединилась с покинувшим ее сыном

Как призналась Джоли на предыдущей премьере того же фильма — в Лос-Анджелесе, состоявшейся на днях, она очень надеялась, но не была уверена, что Мэддокс прилетит к ней в Японию.
7Дней.ру 07:30
Энергетика

Роснедра оценили объем рентабельных запасов нефти в России

Всего в России 2,7 тыс. месторождений с запасами 28,9 млрд тонн нефти, в инвентаризацию вошли 719 месторождений — это около 92% всех запасов, при этом это всего 26% от всех месторождений.
Евразия Daily 01:28
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Происшествия

Суд в Балашихе арестовал обвиняемого в убийстве школьницы подростка

RT на русском 15:49
Политика

Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Музыка

Владимир Соловьев раскритиковал новую сатирическую песню БГ

Телеведущий Владимир Соловьев высказался критически о новой остросоциальной песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». По мнению Соловьева, на лидера «Аквариума» пагубно повлияло общение с украинскими пропагандистами.
KM.ru 04:47
Игры

Стрим: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Предрелизная трансляция

Прямая трансляция начнется в 18:00 по московскому времени.
Srnsk 02 октября в 10:12
Общество

Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию

Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Общество

СМИ: Гоген Солнцев избил сотрудницу салона красоты

Московский Комсомолец 08:57
Политика

Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском вчера в 13:37
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Футбол

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Политика

В четырёх российских городах предотвратили теракты

В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Здоровье

Росздравнадзор отозвал из обращения препарат от язвы желудка «Зантак»

Препарат от язвы желудка «Зантак» отзывают из обращения в связи опасностью содержащегося в нем вещества ранитидина, сообщили в Росздравнадзоре.
Коммерсантъ 02 октября в 09:06
Происшествия

Оценены шансы выжить в авариях на разных видах транспорта

Вертолеты являются самым опасным видом транспорта из всех, по которым страхуется обязательная гражданская ответственность перевозчиков (ОСГОП).
Lenta.ru 18:03
Транспорт

В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту

В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.
Известия 07:40
Гаджеты

Пользователей ряда смартфонов на Android предупредили об уязвимости

В операционной системе Android обнаружена серьезная уязвимость, которая позволяет мошенникам взломать устройства производителей Huawei, LG, Moto, Oppo, Pixel, Samsung и Xiaomi.
Известия 09:40
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru 02 октября в 21:10
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