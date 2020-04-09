Политика
Российская газетаУкраина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию. Согласно пятилетнему контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре.
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с чего всё началось
В интервью изданию Liga.net он отметил, что страна при этом не прекратит попытки противодействия строительству "Северного потока – 2", для чего будет использовать возможности "американских и европейских партнеров", так как проект "несет риски не только для Украины, но и для всей Европы".Инфорос01:07
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Украина не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2»
Московский Комсомолецвчера в 23:20
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Общество
Мишустин подписал указ об оформлении инвалидности онлайн
Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал указ, по которому оформить инвалидность теперь можно онлайн.
Здоровье
Из-за коронавируса в аптеках в 15 раз вырос спрос на лекарство от ВИЧ
Если в феврале 2019 года в аптеках было продано всего 22 упаковки «калетры», то в феврале нынешнего года — 349, в 15 с лишним раз больше.
Политика
Песков объяснил приоритеты в оказании помощи бизнесу
Есть компании, которые уже уволили сотрудников, они не смогут претендовать на помощь государства, объяснил представитель Кремля.
Политика
В Кремле не принимали решения о переносе парада Победы
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Песков сказал, что Кремль проанализирует ситуацию с распространением коронавируса перед тем, как принять решения о возможном переносе парада Победы.
Здоровье
Во Владимирской области выявлено два новых случая коронавируса
8 апреля во Владимирской области зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Космос
Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной
Финансы
Официальный курс евро на пятницу снизился до 81,09 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,15 рубля - до 81,0882 рубля, курс доллара - на 1,14 рубля, до 74,605 рубля, следует из данных Банка России.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Здоровье
В Пермском крае подтверждено 9 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае за минувшие сутки зафиксировано 9 новых случаев заражения COVID-19.
Политика
Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
Политика
Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Интернет
Google запрещает своим сотрудникам пользоваться Zoom
Компания Google отправила электронное письмо сотрудникам, у которых на компьютерах было установлено приложение Zoom.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Общество
Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию
Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
В Татарстане подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом
На территории Татарстана подтверждены девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
Общество
Володин назвал «беспределом» рост цен на ряд продуктов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным раскритиковал ситуацию, когда в условиях пандемии коронавируса начинают дорожать некоторые продукты.
Общество
Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Энергетика
Россия согласилась снизить добычу нефти на 14%
После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Политика
Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу
Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Космос
Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура
В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Происшествия
Суд продлил арест гендиректору ОЭЗ «Титановая долина»
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, на три месяца, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Общество
Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой
Врач советует использовать для уборки спиртосодержащие растворы. Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой.