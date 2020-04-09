Политика

Российская газетаРоссийская газетаУкраина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию. Согласно пятилетнему контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре.
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с чего всё началось
В интервью изданию Liga.net
 он отметил, что страна при этом не прекратит попытки противодействия строительству "Северного потока – 2", для чего будет использовать возможности "американских и европейских партнеров", так как проект "несет риски не только для Украины, но и для всей Европы".
Инфорос01:07

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Эксперт уверен, что прекращение транзита — катастрофа для Украины

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Украина сама толкает себя в направлении худшего «газового» сценария

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На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

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На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

Известиявчера в 23:50

Украина не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 23:20

В Киеве заявили о готовности прекратить транзит газа из России

Газета.Ru04:43
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Общество

Мишустин подписал указ об оформлении инвалидности онлайн

Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что подписал указ, по которому оформить инвалидность теперь можно онлайн.
Комсомольская правда 06:04
Здоровье

Из-за коронавируса в аптеках в 15 раз вырос спрос на лекарство от ВИЧ

Если в феврале 2019 года в аптеках было продано всего 22 упаковки «калетры», то в феврале нынешнего года — 349, в 15 с лишним раз больше.
РБК 05:49
Политика

Песков объяснил приоритеты в оказании помощи бизнесу

Есть компании, которые уже уволили сотрудников, они не смогут претендовать на помощь государства, объяснил представитель Кремля.
Известия 05:59
Политика

В Кремле не принимали решения о переносе парада Победы

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Песков сказал, что Кремль проанализирует ситуацию с распространением коронавируса перед тем, как принять решения о возможном переносе парада Победы.
REGNUM 06:00
Здоровье

Во Владимирской области выявлено два новых случая коронавируса

8 апреля во Владимирской области зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Довод вчера в 04:51
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Космос

Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной

ТАСС Наука вчера в 12:38
Финансы

Официальный курс евро на пятницу снизился до 81,09 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,15 рубля - до 81,0882 рубля, курс доллара - на 1,14 рубля, до 74,605 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 06:07
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Здоровье

В Пермском крае подтверждено 9 новых случаев заражения коронавирусом

В Пермском крае за минувшие сутки зафиксировано 9 новых случаев заражения COVID-19.
Город342 03:55
Политика

Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:52
Политика

Американская разведка предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Еще в ноябре минувшего года разведка США предупредила Белый дом о том, насколько губительны последствия коронавируса.
Что происходит 00:22
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Интернет

Google запрещает своим сотрудникам пользоваться Zoom

Компания Google отправила электронное письмо сотрудникам, у которых на компьютерах было установлено приложение Zoom.
МИТ 05:37
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Общество

Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию

Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.
РИА Новости 03:32
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

В Татарстане подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом

На территории Татарстана подтверждены девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Казань 04:07
Политика

Путин обратился к россиянам из-за вируса с фразой «выбора сейчас нет»

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что понимает их усталость от изоляции, однако другого выбора нет.
РБК вчера в 09:28
Общество

Володин назвал «беспределом» рост цен на ряд продуктов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным раскритиковал ситуацию, когда в условиях пандемии коронавируса начинают дорожать некоторые продукты.
Московский Комсомолец 04:37
Общество

Названы регионы России с лучшими способами борьбы с коронавирусом

Пермский край, Мурманская область и Республика Карелия внедрили лучшие способы борьбы с распространением коронавируса среди регионов России.
Lenta.ru 06:03
Энергетика

Россия согласилась снизить добычу нефти на 14%

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Известия 04:56
Армия и оружие

Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии

Газета.Ru 04:27
Политика

Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу

Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РБК 05:46
Космос

Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

В 11:05 (мск) с космодрома Байконур к МКС стартовала российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16».
Коммерсантъ 04:32
Происшествия

Суд продлил арест гендиректору ОЭЗ «Титановая долина»

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, на три месяца, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:50
Политика

Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Lenta.ru 05:50
Общество

Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой

Врач советует использовать для уборки спиртосодержащие растворы. Россиян предупредили об опасности дезинфекции жилья хлоркой.
Piter.tv 02:58
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