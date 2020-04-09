с чего всё началось

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию. Согласно пятилетнему контракту, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре.

Политика В Кремле не принимали решения о переносе парада Победы Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Песков сказал, что Кремль проанализирует ситуацию с распространением коронавируса перед тем, как принять решения о возможном переносе парада Победы.

Финансы Официальный курс евро на пятницу снизился до 81,09 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 1,15 рубля - до 81,0882 рубля, курс доллара - на 1,14 рубля, до 74,605 рубля, следует из данных Банка России.

Политика Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.

Интернет Google запрещает своим сотрудникам пользоваться Zoom Компания Google отправила электронное письмо сотрудникам, у которых на компьютерах было установлено приложение Zoom.

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Общество Всех въезжающих в Крым отправят на двухнедельную самоизоляцию Все приезжающие в Крым из других регионов будут отправлены на обязательный двухнедельный режим самоизоляции, сообщил председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Общество Володин назвал «беспределом» рост цен на ряд продуктов Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе видеоконференции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным раскритиковал ситуацию, когда в условиях пандемии коронавируса начинают дорожать некоторые продукты.

Энергетика Россия согласилась снизить добычу нефти на 14% После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.

Политика Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия Суд продлил арест гендиректору ОЭЗ «Титановая долина» Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест гендиректору особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемию Кызласову, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, на три месяца, передает корреспондент ТАСС.